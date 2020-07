Seit dem ersten Fall Ende Februar zählt das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises mittlerweile 630 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus, eine neu gemeldete Infektion heute und zwei wieder genesene Personen. Die Sieben-Tages-Inzidenz bleibt niedrig.

Aufgrund einer Neuinfektion in Lüdenscheid steigt die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle im Märkischen Kreis auf 630 an, so das Kreisgesundheitsamt. Zwei Personen gelten seit heute als geheilt und sind aus der Quarantäne entlassen. Aktuell sind 13 Personen positiv auf Corona getestet. Sechs neu ermittelte Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne – insgesamt 63. In den letzten sieben Tagen kamen auf 100.000 Einwohner 1,2 Infizierte. Der vorgeschriebene Grenzwert der sogenannten Sieben-Tages-Inzidenz sind 50 Fälle auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 0 Infizierte, 9 Gesunde, 1 Kontaktperson und 1 Toter

• Balve: 0 Infizierte, 11 Gesunde und 1 Kontaktpersonen

• Halver: 0 Infizierter, 32 Gesunde, 1 Kontaktperson und 3 Tote

• Hemer: 4 Infizierte, 57 Gesunde, 12 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 0 Infizierte, 6 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 3 Infizierte, 127 Gesunde, 12 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 0 Infizierte, 16 Gesunde, 3 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 3 Infizierte, 94 Gesunde, 19 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 1 Infizierter, 33 Gesunde, 6 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 1 Infizierter, 109 Gesunde, 2 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 0 Infizierte, 1 Gesunder, 0 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 0 Infizierte, 52 Gesunde, 0 Kontaktperson und 3 Tote

• Schalksmühle: 0 Infizierte, 10 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Werdohl: 1 Infizierter, 13 Gesunde und 6 Kontaktpersonen

Alle Informationen rund um die Pandemie fasst der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite zusammen: www.maerkischer-kreis.de.