Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet seit Donnerstag 257 neue labor-technische Coronanachweise. 76 Personen konnten als nicht mehr ansteckend die Quarantäne verlassen.1109 Männer und Frauen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Als enge Kontaktpersonen stehen 2415 Einwohner unter Quarantäne, meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises heute (6. November).

Die 257 Neuinfektionen verteilen sich auf Altena (+12), Balve (+3), Halver (+11), Hemer (+19), Herscheid (+6), Iserlohn (+50), Kierspe (+17), Lüdenscheid (+53), Meinerzhagen (+14), Menden (+28), Nachrodt-Wiblingwerde (+8), Neuenrade (+14), Plettenberg (+6), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+15). 76 Personen konnten als nicht mehr ansteckend aus der häuslichen Isolation entlassen werden.

Sieben-Tage-Inzidenz bei 177,5

Aktuell werden 52 Coronaerkrankte stationär behandelt. Von den 16 Intensivpatienten werden neun beatmet. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt derzeit 55 Coronainfektionen, in den Schulen 56 und in den Kindertageseinrichtungen 26. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 51 positiv Getestete.

An den neuen Teststationen in Iserlohn und Lüdenscheid haben die Gesundheitsdienste heute insgesamt 448 Coronaabstriche geplant.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 2909 Coronafälle. 1764 Personen haben den Virus bereits überwunden; 36 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 37 Infizierte, 35 Gesunde, 48 Kontaktpersonen und 1 Toter • Balve: 11 Infizierte, 36 Gesunde und 17 Kontaktpersonen • Halver: 36 Infizierte, 118 Gesunde, 130 Kontaktpersonen und 3 Tote • Hemer: 105 Infizierte, 137 Gesunde, 237 Kontaktpersonen und 1 Toter • Herscheid: 12 Infizierte, 14 Gesunde und 27 Kontaktpersonen • Iserlohn: 345 Infizierte, 415 Gesunde, 807 Kontaktpersonen und 7 Tote • Kierspe: 36 Infizierte, 48 Gesunde, 96 Kontaktpersonen und 1 Toter • Lüdenscheid: 203 Infizierte, 336 Gesunde, 318 Kontaktpersonen und 4 Tote • Meinerzhagen: 44 Infizierte, 78 Gesunde, 162 Kontaktpersonen und 5 Tote • Menden: 110 Infizierte, 199 Gesunde, 229 Kontaktpersonen und 11 Tote • Nachrodt-Wiblingwerde: 36 Infizierte, 22 Gesunde, 25 Kontaktpersonen • Neuenrade: 39 Infizierte, 75 Gesunde und 114 Kontaktpersonen • Plettenberg: 33 Infizierte, 121 Gesunde, 44 Kontaktpersonen und 3 Tote • Schalksmühle: 16 Infizierte, 47 Gesunde und 29 Kontaktpersonen • Werdohl: 46 Infizierte, 83 Gesunde und 132 Kontaktpersonen