Der Märkische Kreis ändert nach den Herbstferien seine Corona-Teststrategie in Kindertagesstätten und Schulen. Aktuell sind 333 Männer und Frauen mit dem Virus infiziert.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet seit Donnerstag 63 neue Coronanachweise. Sie verteilen sich auf Altena (+3), Halver (+8), Hemer (+6), Iserlohn (+14), Kierspe (+1), Lüdenscheid (+15), Meinerzhagen (+6), Menden (+4), Neuenrade (+2), Plettenberg (+1) und Schalksmühle (+3). Mit den nunmehr 333 Virusträgern befinden sich auch 1058 Kontaktpersonen und 17 Auslandsrückkehrer in häuslicher Isolierung. 22 Personen konnten die Quarantäne nach vierzehn Tagen als nicht mehr ansteckend verlassen.

Sieben-Tage-Inzidenz über 60

Mit Schulbeginn ändert der Märkische Kreis seine Teststrategie bei einem Infektionsfall in Schulen und Kitas. Statt zwei wird es dann nur noch einen Test geben. Das Gesundheitsamt stellt die Kontaktpersonen eines positiv Getesteten vierzehn Tage unter Quarantäne. Bevor sie die Einrichtung wieder besuchen können, werden sie spätestens zwei Tage vor Aufhebung der Quarantäne von den Gesundheitsdiensten getestet.

Heute sind 44 Corona-Abstriche bei Kindern und Erziehern des Geburtstagskindergartens in Menden geplant. Die Testergebnisse bei den Schülern und Lehrkräften des Berufskollegs Iserlohn sind alle negativ.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Märkische Kreis bisher insgesamt 1617 Coronafälle. Der Märkische Kreis hat seine Statistik bereinigt. 1251 Personen haben den Virus bereits überwunden; 33 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Zwölf Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon zwei auf der Intensivstation.

Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 8 Infizierte, 27 Gesunde, 18 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 5 Infizierte, 28 Gesunde und 56 Kontaktpersonen

• Halver: 16 Infizierte, 92 Gesunde, 52 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 25 Infizierte, 93 Gesunde, 62 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 1 Infizierter, 10 Gesunde und 6 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 59 Infizierte, 285 Gesunde, 185 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 10 Infizierte, 36 Gesunde, 28 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 98 Infizierte, 213 Gesunde, 303 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 15 Infizierte, 59 Gesunde, 29 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 27 Infizierte, 152 Gesunde, 143 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 4 Infizierte, 16 Gesunde, 9 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 5 Infizierte, 63 Gesunde und 9 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 20 Infizierte, 94 Gesunde, 65 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 18 Infizierte, 26 Gesunde und 57 Kontaktpersonen

• Werdohl: 22 Infizierte, 57 Gesunde und 36 Kontaktpersonen