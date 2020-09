Seit Dienstag hat das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 16 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Drei Personen konnten als gesundet aus der Quarantäne entlassen werden.

Aktuell sind im Märkischen Kreis 77 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Neu angesteckt haben sich drei Personen aus Hemer, jeweils zwei aus Iserlohn, Lüdenscheid, Meinerzhagen, Menden und Werdohl sowie jeweils eine aus Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade und Plettenberg. Unter Quarantäne stehen auch 667 Kontaktpersonen und 93 Auslandsrückkehrer aus Risikogebieten. Gesundet sind zwei Märker aus Meinerzhagen und einer aus Lüdenscheid. Sie haben eine zweiwöchige Quarantäne hinter sich und sind mindestens seit 48 Stunden frei von typischen Symptomen des neuartigen Coronavirus.

Seit Ausbruch der Pandemie verzeichnet der Märkische Kreis insgesamt 1089 Coronafälle. 980 Patienten haben die Erkrankung bereits überwunden. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises nehmen heute (30.09.) Abstriche bei 21 Bewohnern und Beschäftigten des Haus Elisabeth in Lüdenscheid.

Wartezeiten beim Gesundheitstelefon

Wer sich in den vergangenen 14 Tagen vor einer Einreise nach Deutschland in einem Risikogebiet aufgehalten hat, ist verpflichtet, sich in häusliche Quarantäne zu begeben und sich beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Dafür steht auf der Homepage des Märkischen Kreises ein Online-Formular zur Verfügung: www.maerkischer-kreis.de. Beim Gesundheitstelefon kann es zu Wartezeiten kommen. Welche Regionen oder Länder als Risikogebiet gelten, meldet das Robert-Koch-Institut auf seiner Internetseite www.rki.de.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 0 Infizierte, 18 Gesunde, 16 Kontaktpersonen und 1 Toter • Balve: 1 Infizierte, 23 Gesunde und 3 Kontaktpersonen • Halver: 6 Infizierter, 58 Gesunde, 61 Kontaktpersonen und 3 Tote • Hemer: 6 Infizierte, 74 Gesunde, 11 Kontaktpersonen und 1 Toter • Herscheid: 1 Infizierter, 8 Gesunde und 15 Kontaktpersonen • Iserlohn: 13 Infizierte, 235 Gesunde, 51 Kontaktpersonen und 5 Tote • Kierspe: 2 Infizierte, 30 Gesunde, 20 Kontaktpersonen und 1 Toter • Lüdenscheid: 16 Infizierte, 152 Gesunde, 261 Kontaktpersonen und 3 Tote • Meinerzhagen: 3 Infizierte, 49 Gesunde, 14 Kontaktpersonen und 5 Tote • Menden: 8 Infizierte, 132 Gesunde, 17 Kontaktpersonen und 10 Tote • Nachrodt-Wiblingwerde: 9 Infizierte, 4 Gesunde, 107 Kontaktpersonen • Neuenrade: 1 Infizierte, 59 Gesunde und 12 Kontaktpersonen • Plettenberg: 3 Infizierte, 77 Gesunde, 47 Kontaktpersonen und 3 Tote • Schalksmühle: 3 Infizierte, 18 Gesunde und 17 Kontaktpersonen • Werdohl: 5 Infizierte, 43 Gesunde und 15 Kontaktpersonen