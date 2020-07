Durch zwei Neuinfizierte in Werdohl und Menden testen die Gesundheitsdienste des Kreises heute und morgen rund 210 Personen in einem Altenheim in Menden und einer Kindertagesstätte in Werdohl. Das Infektionsgeschehen soll frühzeitig eingedämmt werden. Ergebnisse werden Montag erwartet.

Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises reagieren auf einen COVID-19-Fall in Werdohl mit Tests in einer Kindertageseinrichtung in Werdohl: Ein Kind wurde positiv auf das Coronavirus getestet. 15 Kinder und zwei Mitarbeitende sind dadurch als Kontaktpersonen eingestuft. In einem Altenheim in Menden hat sich eine Pflegekraft mit dem Coronavirus infiziert. Hier testet der Kreis heute die betroffene Wohngruppe: 15 Bewohnerinnen und Bewohner, so wie 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am Samstag, 11. Juli, werden die restlichen Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung abgestrichen – rund 150 Personen. Die einzelnen Wohnbereiche werden bis dahin voneinander getrennt.



Besuchsverbot und Aufnahmestopp

Außerdem gelten ein Besuchsverbot und ein Aufnahmestopp für neue Bewohner. Mit den Tests soll das Infektionsgeschehen eingedämmt werden. Die Ergebnisse werden am Montag erwartet.Durch zeitliche Meldeabläufe zwischen Kreisgesundheitsamt und dem Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) spiegelt sich die Situation noch nicht in der offiziellen Statistik wider. Der Kreis meldet drei Neuinfektionen (in Werdohl, Lüdenscheid und Menden) und eine wieder gesundete Person in Iserlohn. Die Zahl der bestätigten Fälle steigt damit auf 15, die Zahl der Gesundeten auf 587.

Alle Informationen rund um die Pandemie fasst der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite zusammen: www.maerkischer-kreis.de.



Die Zahlen für die Städte und Gemeinden: