Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet als Bilanz vom Wochenende drei neue Coronafälle, davon zwei in Halver und einen in Iserlohn. Zwei Personen konnten die Quarantäne als gesundet verlassen, eine in Altena und eine in Menden.

39 Männer und Frauen im Märkischen Kreis sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Ebenfalls unter Quarantäne stehen 85 Kontaktpersonen und 97 Auslandsrückkehrer. Das teilt das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises mit.

Bei dem Coronatest in einer Senioreneinrichtung Halver wurden zwei Bewohner positiv getestet. Beide zeigen keine Symptome. Insgesamt wurden Abstriche bei rund 180 Bewohnern und Mitarbeitern der Einrichtung genommen. Sie waren bis auf die zwei alle negativ. Das Seniorenheim hat einen Aufnahme- und Besuchsstopp verfügt. Das weitere Vorgehen wird mit der Gesundheitsbehörde abgesprochen. Nächste Woche sollen weitere Testungen erfolgen.

Auch in Iserlohn hat sich ein weiterer Vedachtsfall bestätigt. Den Virus überwunden haben eine Person aus Altena und eine aus Menden.

Acht Kommunen coronafrei

Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Märkischen Kreis insgesamt 679 Corona-Fälle. 609 Männer und Frauen haben die Erkrankung überstanden. 31 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Mit Altena, Balve, Hemer, Herscheid, Meinerzhagen, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade und Werdohl sind derzeit acht Kommunen coronafrei.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 0 Infizierte, 10 Gesunde, 0 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 0 Infizierte, 11 Gesunde und 1 Kontaktperson

• Halver: 4 Infizierte, 32 Gesunde, 12 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 0 Infizierte, 63 Gesunde, 0 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 0 Infizierte, 6 Gesunde und 1 Kontaktperson

• Iserlohn: 20 Infizierte, 131 Gesunde, 28 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 3 Infizierte, 16 Gesunde, 6 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 5 Infizierte, 98 Gesunde, 8 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 0 Infizierte, 34 Gesunde, 5 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 2 Infizierte, 113 Gesunde, 9 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 0 Infizierte, 1 Gesunder, 0 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 3 Infizierte, 52 Gesunde, 14 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 2 Infizierte, 12 Gesunde und 1 Kontaktperson

• Werdohl: 0 Infizierte, 17 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

Alle Informationen rund um die Pandemie fasst der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite zusammen: www.maerkischer-kreis.de.