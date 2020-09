Seit Montag wurde bei drei Personen der Coronavirus labor-technisch bestätigt. Aktuell zählt das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 64 akute Fälle. Sechs Patienten konnten gestern als gesundet aus der Quarantäne entlassen werden.



Mit den aktuell 64 Coronainfizierten stehen derzeit 489 Kontaktpersonen im Märkischen Kreis unter Quarantäne. Ebenfalls in Quarantäne befinden sich 103 Auslandsrückkehrer aus Risikogebieten. Seit Ausbruch der Pandemie verzeichnet der Märkische Kreis insgesamt 1073 Coronafälle. 977 Männer und Frauen haben die Erkrankung bereits überwunden. Neuinfektionen gibt es eine in Iserlohn und zwei in Nachrodt-Wiblingwerde. Gesundet sind seit Montag drei Personen in Neuenrade, zwei in Lüdenscheid und eine in Plettenberg. Coronafrei sind derzeit Altena und Neuenrade.

Wer sich in den vergangenen 14 Tagen vor einer Einreise nach Deutschland in einem Risikogebiet aufgehalten hat, ist verpflichtet, sich in häusliche Quarantäne zu begeben und sich beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Dafür steht auf der Homepage des Märkischen Kreises ein Online-Formular zur Verfügung: www.maerkischer-kreis.de. Beim Gesundheitstelefon kann es zu Wartezeiten kommen. Welche Regionen oder Länder als Risikogebiet gelten, meldet das Robert-Koch-Institut auf seiner Internetseite www.rki.de.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 0 Infizierte, 18 Gesunde, 10 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 1 Infizierte, 23 Gesunde und 3 Kontaktpersonen

• Halver: 6 Infizierter, 58 Gesunde, 52 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 3 Infizierte, 74 Gesunde, 7 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 1 Infizierter, 8 Gesunde und 12 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 11 Infizierte, 235 Gesunde, 47 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 2 Infizierte, 30 Gesunde, 17 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 15 Infizierte, 151 Gesunde, 164 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 3 Infizierte, 47 Gesunde, 10 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 6 Infizierte, 132 Gesunde, 22 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 8 Infizierte, 4 Gesunde, 71 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 0 Infizierte, 59 Gesunde und 10 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 2 Infizierte, 77 Gesunde, 38 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 3 Infizierte, 18 Gesunde und 14 Kontaktpersonen

• Werdohl: 3 Infizierte, 43 Gesunde und 12 Kontaktpersonen