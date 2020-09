Seit Montag ist die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten im Märkischen Kreis auf 71 zurückgegangen. 12 Männer und Frauen haben die Erkrankung überwunden. Eine Neuinfektion in Balve wurde labortechnisch bestätigt.

Mit den 71 Coronapatienten stehen derzeit 187 Kontaktpersonen unter Quarantäne. Ebenfalls in Quarantäne versetzt sind 67 Auslandsrückkehrer. Den Virus überstanden haben vier Personen in Iserlohn, drei in Neuenrade, zwei in Hemer und jeweils eine in Kierspe, Meinerzhagen und Menden. Seit Ausbruch der Pandemie verzeichnet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises insgesamt 1005 Coronafälle. 902 Personen sind bereits genesen. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen 32 Todesfälle.

Noch nicht in der Statistik: Im Rahmen des 14-tägigen Abstrichs von Beschäftigten der Schulen wurden eine Lehrerin und eine Sozialpädagogin an einer Hauptschule in Iserlohn positiv getestet. Beide Personen sind asymptomatisch. Die Kontaktpersonen werden derzeit ermittelt und unter Quarantäne gesetzt.

Wartezeiten am Gesundheitstelefon

Der Kreis weist darauf hin, dass es am Gesundheitstelefon zu Wartezeiten kommen kann. Die wichtigsten Informationen und Hilfestellungen finden Bürgerinnen und Bürger auf der Internetseite des Kreises: www.maerkischer-kreis.de. Reiserückkehrer aus Risikogebieten finden dort auch ein Online-Formular zur verpflichtenden Meldung bei der Gesundheitsbehörde.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 2 Infizierte, 16 Gesunde, 1 Kontaktperson und 1 Toter

• Balve: 5 Infizierte, 17 Gesunde und 11 Kontaktpersonen

• Halver: 1 Infizierter, 57 Gesunde, 4 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 2 Infizierte, 72 Gesunde, 8 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 0 Infizierte, 8 Gesunde und 0 Kontaktperson

• Iserlohn: 7 Infizierte, 230 Gesunde, 29 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 0 Infizierte, 29 Gesunde, 12 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 10 Infizierte, 140 Gesunde, 50 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 4 Infizierte, 42 Gesunde, 9 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 9 Infizierte, 123 Gesunde, 19 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 0 Infizierte, 4 Gesunde, 1 Kontaktperson

• Neuenrade: 22 Infizierte, 34 Gesunde und 22 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 4 Infizierte, 73 Gesunde, 3 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 2 Infizierte, 17 Gesunde und 4 Kontaktpersonen

• Werdohl: 3 Infizierte, 40 Gesunde und 14 Kontaktpersonen