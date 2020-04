Wie Stephanie Kißmer vom Balver Stadtmarketing mitteilt, startet ab Montag, 6. April, in Balve der Onlineshop "Flobee" mit einem kostenlosen Lieferservice. "Wir sind nach wie vor beim City Lab dabei. Leider können zur Zeit keine Workshops stattfinden, so habe ich mich gemeinsam mit der CDU, die diesen Gedanken hatte, entschieden, das 'Flobee' auch für den Balver Fachhandel zu installieren", so Kißmer. Und weiter: "Dr. Marcel Kaiser und ich haben das Konzept Flobee für Balve erarbeitet." Neben Balve wird der Service auch in Menden und Wickede angeboten.

Aktuell haben sich neun Regionen Flobee angeschlossen: Arnsberg, Ense, Sundern und neu dabei Meschede, Balve, Menden, Wickede, Möhnesee und Soest. Über 50 aktive Einzelhändler der Regionen, profitieren von dem Onlinelieferdienst. Ab morgen startet der Service in den 6 neuen Städten und Gemeinden. Dabei wird das Angebot zunächst auf Grundlebensmittel, Getränke und sonstige Supermarktprodukte beschränkt. Im zweiten Schritt sollen in diesen Städten gemeinsam mit dem Stadtmarketing und Händlergruppierungen lokale Einzelhändler auf die Plattform gebracht werden.

Bestellung online oder telefonisch

Der größte Vorteil des Onlineshops ist die kostenlose Auslieferung der Ware im besten Fall am Tag der Bestellung. Die „fleißigen Bienen“ bieten derzeit ein Lieferzeitfenster pro Tag an. In den neuen Städten wird testweise die Auslieferung erstmal mindestens einmal pro Woche stattfinden, um die Resonanz zu bewerten. Sollte diese Testphase erfolgreich sein, ist eine tägliche Auslieferung geplant. Zahlbar ist die Lieferung entweder an der Haustür per EC oder Kreditkarte oder per Paypal vorab. Die Bestellung der Waren kann jedoch nicht nur online unter flobee.de, sondern gerne auch telefonisch unter 02931/505–3008 an das Flobee-Team erfolgen.

„Wir bleiben Zuhause“, heißt es in den sozialen Netzwerken. Um der Bevölkerung zu helfen, bietet Flobee Städten und Kommunen seine Online Plattform für die Zeit von Corona kostenlos an: "Durch die Ausbreitung des COVID-19 Virus, liefern wir derzeit kostenlos über 125 Bestellungen, davon überwiegend Lebensmittel des täglichen Bedarfs, pro Tag mit einem Warenwert von rund 10.000 Euro aus. Rund 20 Logistikmitarbeiter arbeiten mit mehreren Auslieferungsfahrzeugen auf Hochtouren an den schnellen und fachgerechten Auslieferungen. Dabei halten wir die aktuellen Desinfektions- und Quarantänevorschriften ein. Atemschutzmasken, Desinfektionsmittel und Bargeldlose Zahlsysteme lassen eine mögliche Infektion damit auf ein Minimum reduzieren."