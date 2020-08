Seit vergangenem Dienstag hält der Trend an, dass die Infektionszahlen im Märkischen Kreis rückläufig sind. Über das Wochenende meldet der Kreis zwölf Neuinfektionen – 20 Personen gelten als genesen.



Über das Wochenende wurden zwölf Corona-Neuinfektionen im Märkischen Kreis gemeldet, so das Kreisgesundheitsamt. Drei Fälle sind in Iserlohn aktenkundig, zwei in Meinerzhagen und jeweils eine Neuinfektion in Balve, Halver, Hemer, Lüdenscheid, Neuenrade, Plettenberg und Werdohl. Seit Freitag gelten 20 Personen als wieder gesund – deren Zahl steigt damit auf 798. Die meisten Personen, bisher 208, haben in Iserlohn eine Infektion überstanden. 186 Kontaktpersonen konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell ist somit noch eine Quarantäne über 449 Märker verfügt.

Bisher sind 76 Auslandsrückkehrer aus Risikogebieten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Darunter einige die Abstriche, direkt man am Flughafen machen konnten, sowie Personen, die innerhalb von 14 Tagen nach Rückkehr positiv geworden sind. Insgesamt meldeten sich 4.299 Personen beim Kreis, die aus einem Risikogebiet kamen.

Wartezeiten am Gesundheitstelefon

Heute testen die Gesundheitsdienste des Kreises 33 Schülerinnen und Schüler einer Schule in Werdohl. Ein Schüler war vergangene Woche positiv getestet worden. An weiterführenden Schulen testet der Kreis vorsorglich den gesamten Klassenverband, auch wenn nicht alle Schülerinnen und Schüler als Kontaktpersonen eingestuft werden.

Der Kreis weist darauf hin, dass es am Gesundheitstelefon zu Wartezeiten kommen kann. Die wichtigsten Informationen und Hilfestellungen finden Bürgerinnen und Bürger auf der Internetseite des Kreises: www.maerkischer-kreis.de. Reiserückkehrer aus Risikogebieten finden dort auch ein Online-Formular zur verpflichtenden Meldung bei der Gesundheitsbehörde.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 4 Infizierte, 12 Gesunde, 11 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 3 Infizierter, 13 Gesunde und 14 Kontaktpersonen

• Halver: 4 Infizierte, 53 Gesunde, 13 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 2 Infizierte, 68 Gesunde, 10 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 1 Infizierter, 7 Gesunde und 5 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 19 Infizierte, 208 Gesunde, 68 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 2 Infizierte, 26 Gesunde, 14 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 26 Infizierte, 117 Gesunde, 147 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 3 Infizierte, 38 Gesunde, 14 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 3 Infizierte, 120 Gesunde, 7 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 0 Infizierte, 4 Gesunde, 0 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 9 Infizierte, 20 Gesunde und 108 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 8 Infizierte, 68 Gesunde, 13 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 0 Infizierte, 16 Gesunde und 4 Kontaktpersonen

• Werdohl: 11 Infizierte, 28 Gesunde und 21 Kontaktpersonen