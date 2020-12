Die Schachtabdeckung des Kanals in der Lisztstraße in Menden wird am Dienstag, 8. Dezember, und Mittwoch, 9. Dezember, im Auftrag der Stadtentwässerung Menden (SEM) erneuert. Die Arbeiten werden in Höhe der Hausnummern 3 und 4 erledigt.



Nach Aussage der Stadtverwaltung kann es in diesem Bereich für die Anwohner zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen kommen.