Die jüngsten Corona-Ausbrüche im Kreis Gütersloh zeigen: Die Pandemie ist noch längst nicht vorbei.

Auch rücken die Neuinfektionen in Ostwestfalen sehr schnell erschreckend nah, ist doch in den Medien von geschlossenen Schulen und Kitas in Hamm, Dortmund und im Nachbarkreis Soest zu lesen. Auch in Hemer sind aktuell zwei Schulen betroffen. Alles also in unmittelbarer Nähe zu Menden.

Parallel dazu hat das Ordnungsamt der Stadt Menden in den vergangenen Tagen immer wieder Verstöße, beispielsweise gegen die Maskenpflicht auf dem Mendener Wochenmarkt feststellen müssen.

Daher der dringende Appell des Ordnungsamtes: Auch wenn vieles wieder erlaubt und gelockert ist, nehmen Sie Corona nicht auf die leichte Schulter! Gerade in Geschäften und auf dem Wochenmarkt gilt es, sich und andere zu schützen. Halten Sie sich an die gängigen Hygienevorschriften und tragen Sie dort, wo es vorgeschrieben und notwendig ist, eine Mund-Nase-Maske.