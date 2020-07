Neun labortechnisch-bestätigte Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises. Damit steigt die Zahl der akut am Coronavirus Erkrankten auf 26.

Fünf Neuinfektionen in Iserlohn, zwei in Schalksmühle und jeweils eine in Lüdenscheid und Menden verzeichnet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises seit Mittwoch (15. Juli). Insgesamt stehen derzeit 26 Corona-Infizierte und 71 Kontaktpersonen unter Quarantäne. Das ist der höchste Wert seit Anfang Juni.

Sieben Kommunen coronafrei

Seit Ausbruch der Pandemie sind im Märkischen Kreis 653 Corona-Fälle bekannt geworden. 596 Patienten sind bereits gesundet. 31 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Mit Balve, Halver, Herscheid, Meinerzhagen, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade und Plettenberg sind derzeit sieben Kommunen coronafrei.

Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 1 Infizierter, 9 Gesunde, 3 Kontaktperson und 1 Toter

• Balve: 0 Infizierte, 11 Gesunde und 2 Kontaktpersonen

• Halver: 0 Infizierte, 32 Gesunde, 0 Kontaktperson und 3 Tote

• Hemer: 1 Infizierte, 62 Gesunde, 1 Kontaktperson und 1 Toter

• Herscheid: 0 Infizierte, 6 Gesunde und 3 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 7 Infizierte, 130 Gesunde, 8 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 3 Infizierter, 16 Gesunde, 5 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 4 Infizierte, 97 Gesunde, 10 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 0 Infizierte, 34 Gesunde, 1 Kontaktperson und 5 Tote

• Menden: 3 Infizierte, 110 Gesunde, 12 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 0 Infizierte, 1 Gesunder, 0 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 1 Kontaktperson

• Plettenberg: 0 Infizierte, 52 Gesunde, 2 Kontaktperson und 3 Tote

• Schalksmühle: 4 Infizierte, 10 Gesunde und 9 Kontaktpersonen

• Werdohl: 4 Infizierte, 13 Gesunde und 14 Kontaktpersonen

Alle Informationen rund um die Pandemie fasst der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite zusammen: www.maerkischer-kreis.de.