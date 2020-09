Am Gymnasium an der Hönne herrscht riesige Freude. Das GHM ist erstmals als Schule der Zukunft ausgezeichnet worden. Diese Zertifizierung erhält eine Schule, wenn sich Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Ideen und Projekten für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung engagiert haben.



Spätestens im Erdkundeunterricht lernt jede Schülerin und jeder Schüler, dass sich Nachhaltigkeit stets in den drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales ausprägt. Zusammen bilden diese Aspekte das viel zitierte Dreieck der Nachhaltigkeit. Mit dem Projekt Schule der Zukunft können die Schülerinnen und Schüler am GHM selbst aktiv Nachhaltigkeit in das Schulleben integrieren.

In vielen kleinen und großen Projekten wird Nachhaltigkeit an der Schule umgesetzt und ökologische, ökonomische und soziale Perspektiven miteinander vernetzt.

Um die Auszeichnung als Schule der Zukunft zu erhalten, muss die Schule Bildung für Nachhaltigkeit anbieten. Im Bereich „Kooperation und Management“ bildet sich ein Team von mehreren Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern mehrerer Lerngruppen, innerschulischen Gremien und mehreren außerschulischen Partnern. Im Bereich der Partizipation werden durch das Vorhaben Beteiligungsstrukturen genutzt oder neue geschaffen. Die schulische und außerschulische Öffentlichkeit wird über die Arbeit informiert. Die Projekte sind fest Schulprogramm verankert.

Die Kampagne „Schule der Zukunft“, die von der Natur- und Umweltschutz-Akademie des Landes (NUA) koordiniert wurde, begann mit der Anmeldung 2016 und wurde über den gesamten Zeitraum durch Begleitveranstaltungen und Schülerakademien unterstützt. Die gesamte Schulgemeinschaft des GHM ist stolz auf die Auszeichnung und bedankt sich bei allen Aktiven, die die Zukunft aktiv durch ihre zahlreichen Ideen mitgestalten.

Beispiele: