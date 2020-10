87 Männer und Frauen im Märkischen Kreis sind aktuell (1. Oktober) im Märkischen Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Mit ihnen stehen 760 Kontaktpersonen und 90 Auslandsrückkehrer aus Risikogebieten unter Quarantäne.



Seit Mittwoch wurden zehn neue Coronafälle labor-technisch bestätigt, darunter drei in Lüdenscheid, zwei in Iserlohn und jeweils einer in Hemer, Herscheid, Kierspe Menden und Neuenrade. Damit ist die Zahl der Erkrankten auf insgesamt 87 gestiegen. Seit Ausbruch der Pandemie verzeichnet der Märkische Kreis insgesamt 1099 Coronafälle. 980 Patienten haben die Erkrankung bereits überwunden.

Ein Mammutprogramm haben heute die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises vor sich: Bei insgesamt 242 Schülerinnen und Schülern sowie einigen Lehrkräften einer Grundschule, einer Gesamtschule und einer Berufsschule in Lüdenscheid, nehmen sie vorsorglich Abstriche. Auch in einer Kindertagesstätte in Halver und einer Kita in Plettenberg stehen heute vorsorgliche Coronatestungen an. In den Kitas sind insgesamt 71 Kinder und Beschäftigte als Kontaktpersonen eingestuft.

Gesundheitsdienste nimmt heute 313 Abstriche

Aus gegeben Anlass weist der Märkische Kreis darauf hin, dass das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises grundsätzlich keine komplette Schließung einer Kita oder einer Schule anordnet. Bei einem Coronaausbruch ermittelt das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen und versetzt sie in Quarantäne. Die Entscheidung, die Schule oder die Einrichtung für die Zeit der Quarantäne zu schließen liegt ausschließlich bei der Schul- oder Kitaleitung beziehungsweise dem Träger.

Wer sich in den vergangenen 14 Tagen vor einer Einreise nach Deutschland in einem Risikogebiet aufgehalten hat, ist verpflichtet, sich in häusliche Quarantäne zu begeben und sich beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Dafür steht auf der Homepage des Märkischen Kreises ein Online-Formular zur Verfügung: www.maerkischer-kreis.de. Beim Gesundheitstelefon kann es zu Wartezeiten kommen. Welche Regionen oder Länder als Risikogebiet gelten, meldet das Robert-Koch-Institut auf seiner Internetseite www.rki.de.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 0 Infizierte, 18 Gesunde, 22 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 1 Infizierte, 23 Gesunde und 3 Kontaktpersonen

• Halver: 6 Infizierter, 58 Gesunde, 64 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 7 Infizierte, 74 Gesunde, 15 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 2 Infizierter, 8 Gesunde und 16 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 15 Infizierte, 235 Gesunde, 90 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 3 Infizierte, 30 Gesunde, 21 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 19 Infizierte, 152 Gesunde, 284 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 3 Infizierte, 49 Gesunde, 16 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 9 Infizierte, 132 Gesunde, 13 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 9 Infizierte, 4 Gesunde, 116 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 2 Infizierte, 59 Gesunde und 11 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 3 Infizierte, 77 Gesunde, 53 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 3 Infizierte, 18 Gesunde und 20 Kontaktpersonen

• Werdohl: 5 Infizierte, 43 Gesunde und 16 Kontaktpersonen