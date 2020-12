Liebe Schützenfamilie,

liebe Bürgerinnen und Bürger,

wir wünschen Ihnen ein liebevolles, glückliches und gesundes neues Jahr 2021!

2020 war für uns alle kein leichtes Jahr. Mit dem ersten Lockdown im März dieses Jahres war klar, dass ein unbeschwertes Feiern mit Freunden unmöglich geworden ist und später dann auch in Menden alle Schützenfeste abgesagt werden mussten.

Die vielen Einschränkungen durch das Coronavirus treffen uns als Schützenbrüder und Sie als Gäste unserer Feste in besonderer Weise. Das Schützenwesen lebt von der Gemeinschaft und dem geselligen Zusammensein mit jedem von Ihnen. Und genau dieses ist seither nicht möglich.

Bedanken möchten wir uns bei unserem Hofstaat sowie beim HBL Vorstand, Beirat und den Offizieren für den Zusammenhalt in dieser schweren Zeit. Dieses zu erfahren, war unglaublich wertvoll. Wir danken euch von ganzem Herzen für die tolle Kameradschaft.

Dennoch steckt in jeder Krise auch eine Chance. Wir haben gute Gründe, zuversichtlich zu sein, wenn wir weiter unsere Stärken nutzen, wenn wir weiter auf das setzen, was uns verbindet, wenn wir uns stets daran erinnern, was wir gemeinsam Dank allen bisherigen Generationen, in 164 Jahren seit Gründung unseres Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr, erreicht haben.

Die Impfungen gegen das Coronavirus sind bundesweit angelaufen. In den kommenden Tagen sollen dann auch die insgesamt etwa 440 Impfzentren in Betrieb genommen werden. Ein erster Schritt zur baldigen Normalität.

Auch wir als Königspaar hoffen fest, dass dieses Jahr wieder unser Schützenfest stattfinden kann, auch wenn unter besonderen Auflagen.

In Gedanken wünschen wir uns nichts mehr, als dass die etwa 10 Kilogramm schweren, aus Fichtenleimholz bestehenden Schützenvögel in Bösperde wieder ausgestellt werden und der Countdown für das Schützenfest in Bösperde läuft. Wir träumen von einen für Jedermann sichtbares Zeichen vom gelebten Brauchtum und Tradition: Es sind die die Böller, die unter der Leitung von Kommandant Dirk Niermöller den Beginn des Schützenfestes signalisieren, um dann 3 Tage im Juli 2021 wieder mit Ihnen zu feiern.

Bis dahin und bleiben Sie gesund!

Ein dreifaches Horrido!

Ihr HBL Königspaar

Carsten und Birgit Kissing