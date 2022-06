HBL-Schützenfest kommendes Wochenende in Bösperde

Das HBL- Schützenfest vom 02. – 04 Juli 2022, eines der bedeutendsten gesellschaftlichen Anlässe und fester Bestandteil der kulturellen Identität in Bösperde, findet nach drei Jahren coronabedingter Absagen wieder statt.

Grußwort des Königpaares:

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, Liebe Bürgerinnen und Bürger!

1x 366, 1x 365 Tage und 1x 359 Tage, das sind 1089 Tage, die wir unseren Schützenverein Holzen- Bösperde-Landwehr 1857 e. V. in sein 165 jähriges Bestehen regieren und trotz Corona-Einschränkungen bei kleineren öffentlichen Veranstaltungen repräsentieren durften.

Mit dem Schützenfest in Halingen starteten wir unsere Schützensaison 2022 „wie immer“. Es folgte das Exerzieren auf Hof Gödde und in wenigen Tagen erreichen wir den Höhepunkt unserer Regentschaft auf unserem eigenen Schützenfest in Bösperde.

An dieser Stelle möchten wir ein Dankeschön an unseren Hofstaat richten, die mit uns diese 1089 Tage unvergessen gemacht haben.

Danke aber auch an den HBL-Vorstand und meine Schützenbrüder, die uns 1089 Tage nicht alleine gelassen haben.

Allen Schützenbrüdern, die am Schützenfest Montag unter die HBL-Vogelstange treten werden, wünschen wir viel Vergnügen und immer gute Treffer. Möge Euer Königsjahr kürzer, aber genau so schön und unvergessen sein wie das Unsere.

Wir wünschen allen Freunden und Gästen schöne und unvergessliche Stunden auf unserem diesjährigen Schützenfest.

Auf das was war und noch kommt, ein dreifaches Horrido!

Euer Königspaar

Carsten und Birgit Kissing

Am Wochenende, von Samstag, 02.Juli 2022 – bis Montag, 04. Juli 2022 heißt es in Bösperde, das große HBL-Schützenfest feiern. Der Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr 1857 e.V. lädt Sie herzlich ein, nach 3 Jahren wieder mit den Schützen zu feiern.

Besuchen Sie unseren Blog mit allen Informationen:

https://hbl1857.wordpress.com/2022/06/27/herzlich-willkommen-zum-hbl-schutzenfest-am-kommenden-wochenende/