Zum ersten Mal in diesem Jahr hieß es für die HBL-Schützen: „Antreten zum Winterschützenfest!“ Angetreten wurde auf dem Parkplatz neben der Bäckerei Lintz. Der Spielmannzug der Freiwilligen Feuerwehr Bösperde begleitete die Schützen um 18:00 Uhr in die Schützenhalle, die wieder liebevoll winterlich unter der Leitung von Oberst Theo Filthaut dekoriert wurde. Da tat es wirklich keinen Abbruch, dass draußen auch dieses Jahr kein Schnee lag.

Zum Erlangen der Winterschützenkönigswürde traten sowohl Frauen als auch Männer gleichermaßen an. Oberst Theo Filthaut moderierte das spannende Vogelschießen, welches musikalisch von der Freiwilligen Feuerwehr Bösperde mit einem bunten Strauß von Märschen begleitet wurde. Manuel Westermann, Bankkaufmann, seit 15 Jahren aktiver Trompeter und Vorstandsmitglied des Fanfaren-Corps Kolping Lendringsen, befreite mit dem 426. Schuss um 21.45 Uhr den stolzen Schneemann aus seinem Kugelfang.

Zuvor schossen mit dem 20. Schuss Leonie Heuseler die Laterne, den Stab des "Nachtwächters" mit dem 154 Marion Lorke und Andrea Tillmann mit dem 320. Schuss den Hut.

Jürgen Wiggeshoff, 2. Vorsitzender zur Stimmung in der Halle und auf dem Festplatz: "Wir können Schützenfest!"

Zur Ehrung des 6.Winterschützenkönigs von HBL, Manuel Westermann, ließ es sich Vorsitzender Stefan Lorke nicht nehmen, auch das amtierende Königspaar Carsten und Birgit Kissing mit Hofstaat, sowie weitere Ehrengäste zu begrüßen.

Die Showband "Die Brandstifter" sorgte wie immer mit einem reichhaltigen Repertoire aus Tanzliedern, Partymusik und Schützenfest-Klassikern für super Stimmung. Von den Mitgliedern der DJK Bösperde wurden die Winterschützenfestgäste in ihrer Holzhütte mit Pommes, Bratwurst und Co. bestens versorgt. In einer weiteren Hütte servierten die Angler frischen Fisch.

Gerade weil es das erste Schützenfest in diesem Jahr war, feierten über 600 Gäste bis in die frühen Morgenstunden.

Wir danken Volker Bland für die Bilder.