Stefan Lorke als Vorsitzender einstimmig wiedergewählt

Die HBL-Schützen stellten während ihrer Versammlung am 08.02.2020, an der mehr als 120 Personen teilnahmen, mit Vorstandswahlen, Beiratswahlen und Neuaufnahmen die Weichen für das neue Jahrzehnt.

1. Vorsitzender Lorke entschuldigte das Königspaar Carsten und Birgit Kissing und begrüßte besonders den amtierenden Vizekönig Hendrik Gödde, den Hofstaat, den Ehrenvorsitzenden Heribert Wiemann sowie die anwesenden Ehrenvorstandsmitglieder, Ehrenbeiratsmitglieder und Ehrenoffiziere.

Nach der Totenehrung verlas 1. Schriftführer, Peter Hölzer, den Jahresbericht und lies so das erfolgreiche 162.Schützenjahr revuepassieren. Für die Schießgruppe, einschließlich der Aktivitäten der Jungschützen, berichtete gut gelaunt und pointiert der bisherige Schriftführer der Schießgruppe, Oberst Theo Filthaut. Einen mehr als zufriedenen Kassenbestand konnte der 1. Kassierer Frank Auer der Versammlung vorlegen.

Die Kasse des Vereins wurde von den Kassenprüfern Dieter Tillmann, Klaus Fischer und Johannes Kespohl geprüft. Kassenprüfer Johannes Kespohl teilte der Versammlung mit, dass es keine Beanstandungen gegeben habe und schlug der Versammlung vor, dem Kassierer Frank Auer sowie dem gesamten Vorstand Entlastung zu erteilen. Dies wurde von den stimmberechtigten Anwesenden einstimmig beschlossen und mit einem langen Applaus für die Kassierer Frank Auer und Christopher Mawson sowie den geschäftsführenden Vorstand gewürdigt.

Auf Vorschlag der Kompanieführer wurden von der Mitgliederversammlung einstimmig als Kassenprüfer für das Jahr 2020 gewählt: von der 1. Kompanie: Dieter Tillmann(Wiederwahl)von der 2. Kompanie: Achim Rose(neu)von der 3. Kompanie: Johannes Kespohl(Wiederwahl) Die Schützenbrüder nahmen die Wahl an.

Turnusmäßig nach vier Jahren endete die Wahlzeit des 1.Vorsitzenden. Die Wiederwahl erfolgte erwartungsgemäß einstimmig und der 1. Vorsitzender Stefan Lorke nahm die Wahl an. Als neuer Beisitzer für die 1. Kompanie wurde von Vorstand, Beirat und Offizierskorps Offizier Dirk Bonse vorgeschlagen. Der 1. Vorsitzende Stefan Lorke ließ auch über diese Wahl abstimmen, die ebenfalls einstimmig erfolgte.

Aus dem Beirat standen darüber hinaus Christopher Mawson und Michael Jostmann von der 3. Kompanie zur Wahl. Die Wiederwahlen erfolgen einstimmig. Oberst Theo Filthaut berichtete, dass im Dezember 2019 eine reine Offiziersversammlung stattgefunden hatte. Dabei wurden mit Tobias Tillmann von der 2. Kompanie und Mario Kusat von der 3. Kompanie zwei neue Offiziere in das Offizierskorps aufgenommen. Im Amt des Oberstleutnants wurde Ralf Niermöller auch für die nächsten vier Jahre bestätigt. Im Herbst kam es darüber hinaus in der 2. Kompanie zu Neuwahlen. Zum neuen Kompaniechef wurde dabei Carsten Kissing gewählt. Sein Stellvertreter wurde Hubertus Gödde. Durch die Wahlen zum Beirat und an der Kompaniespitze der 2. Kompanie war auch die Benennung neuer Adjutanten notwendig geworden. Dazu wurde auch die Offizierssatzung so angepasst, das jede Kompanie bis zu drei Adjutanten stellen kann. Die 1. Kompanie wählte daher Fabian Plettenberg und Niklas Zimmermann und die 2. Kompanie Sven Urbainczyk zu neuen Adjutanten. Ferner teilte Oberst Theo Filthaut mit, dass Thorsten Rasch zum neuen Oberstadjutanten ernannt werde.

1. Vorsitzender Stefan Lorke wünschte zum Abschluss allen gewählten Schützenbrüdern viel Erfolg bei ihrer Arbeit und freute sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Martin Dodt und Dirk Niermöller wurden nach 25jähriger aktiver Mitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern ernannt. Sie traten im Jahr 1995 in das Offizierskorps ein und erhalten auf dem Kommersabend des Schützenfestes eine Anstecknadel mit der Inschrift Ehrenmitglied.

Da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorlagen, dankte der 1. Vorsitzende Stefan Lorke den Mitgliedern für ihr Erscheinen und beendete um 21.10 Uhr die Mitgliederversammlung. Danach verbrachten die Anwesenden noch einige schöne Stunden in gemütlicher Runde.

Wir danken Volker Blank für die Bilder.