DELF - Die besondere Franz-AG

Am Grafschafter Gymnasium bot sich in diesem Schuljahr die Chance, in einer AG gezielt auf die Prüfung des offiziellen französischen Sprachdiploms (diplôme d’études en langue française = DELF) vorbereitet zu werden. Das Institut français vergibt dieses anerkannte Zertifikat, das ein Sprachniveau anhand des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen nachweist, so dass sich Schüler für das Studium und die Weiterbildung entscheidende Vorteile sichern.

Anhand von Prüfungssimulationen hat der begleitende Lehrer Herr Herz sieben Schüler auf die schulinterne schriftliche Prüfung und die in Duisburg stattfindende externe mündliche Prüfung vorbereitet. Alle Lernenden haben die Prüfungen souverän absolviert und bestanden.

Fiona Oster erhielt 98 von 100 Punkten

Besonders zu erwähnen ist hierbei Fiona Oster, die die Prüfungen mit 98 von möglichen 100 Punkten abschloss. Das Niveau A1 absolvierten erfolgreich: Martin Davalos Fuchs, Maria Deiters, Agata Krauza, Maike Müller und Fiona Oster. Fähigkeiten für das Niveau B1 konnten Helen Rademacher und Samra Sinanovic unter Beweis stellen.