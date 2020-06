Atemstillstand… für ein paar Sekunden… gefolgt von vorübergehenden Schnappatmungen… bis sich Gott sei Dank die reguläre Atemsituation wieder vollends normalisiert hat. Was ist da los, wird sich der ein oder andere musikinteressierte Leser fragen?!

Vorab:

Geboren bin ich Mitte 60 – die ersten bewussten Musikhörangelegenheiten erfasste ich Anfang der 70er Jahre durch a) die Scheiben meiner Eltern und b) die Einflüsse der frühen und auch späteren Schulzeit – vorbei und mitten durch an schrägen, tollen und weniger genüsslichen Hörabenteuern – bis zum JETZT – viel in Vergessenheit geraten – das Gute aber stets in Erinnerung behalten und gerade jetzt „BAM“… für einen Augenblick zurück katapultiert in meine ersten Rockmusiklauschanfänge… dazu gehörte selbstverständlich der unvergleichliche Jimi Hendrix.

Psychedelisch, atmosphärischer Rock und Blues war das Markenzeichen des Musikers und in diesem Augenblick fühle ich mich in diese Zeit zurück gebeamt. Lebt Mr. Hendrix? Was ist da passiert? Was höre ich da? Eine weitere Hendrix-Coverband? NEIN, mit Nichten Julius, das ist verdammt viel mehr. Das Feeling stimmt – die Stimme verwechselbar ähnlich – der Sound bestechend mit jubilierender Leichtigkeit – aber eben sehr viel klangvoller und technisch ausgereifter. Electric Voodooland ist ein leidenschaftlicher Tribut an Jimi Hendrix und widmet sich musikalisch gänzlich dem Werk des „größten Gitarristen aller Zeiten“.

Die Musikanten sind aus dem Großraum Duisburg und Umgebung. An Bord sind Mikel Bluni (g/v), (Fender Deutschland, Komponist u.a. für die Olympischen Spiele) der sich außerdem mit anderen Bands bereits einen Szenenamen erarbeitet hat – Jochen Eminger (b) , studierter Musiker, auf der Bühne zusammen mit Gary Moore, Eddie Turner und vielen anderen und Klaus Rothenstein (d), u.a. bei Blues Deluxe und generell Lokalmatador und Drummer aus Leidenschaft.

ELECTRIC VOODOOLAND sind nicht lediglich eine Coverkapelle, NEIN, sie transportieren die Musik und somit auch ein wenig das Leben des Menschen Jimi Hendrix und erfreuen die Basisfans und jene, die es durchaus werden können. Zuhöreralter? Gemischt zwischen 15 und 80. Bassist Jochen Eminger hat Jimi Hendrix noch live erlebt, bei seinem letzten Gig auf Fehmarn. Alle drei verfügen über eine ausgedehnte, professionelle Expertise mit zig Auftritten und Studiojobs.

Ich beginne gerade wieder Schnappatmungen zu bekommen und koche mir jetzt einen leckeren Schokoladenpudding.

LINKS

https://www.facebook.com/voodoolander

LIVE UND IN Farbe:

Voodoo Child (slight return)

https://youtu.be/YLXO3GSlXr0

Message Of Love

https://youtu.be/LIxCD65WXJc

All Along the Watch Tower

https://www.facebook.com/watch/?v=545889999466721

BOOKING / KONTAKT

Jochen Eminger: jocheneminger@gmail.com Tel.: 0152 – 526 15 712

Mikel Bluni: mikel.bluni@gmx.de Tel.: 0173 – 664 34 28

Außerdem:

Mikel Bluni´s Chanel:

https://www.youtube.com/channel/UCDsslyZ0CxJXsMAzxYeM4xQ

Gruß, liebe Musikgenießer

Eure Suse