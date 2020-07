Es ist was los im Mittelalterdorf Musenhof

„Gestern haben wir auch schon keine Kunden gehabt“, beschwert sich die Händlerin mit ihrer Kinderstimme und stapelt derweil die Äpfel auf dem Verkaufstresen. Aus einer anderen Ecke tönt es: „Selbstgemachte Hufeisen, selbstgemachte Hufeisen!“

Zwei Stunden Mittelalter erleben

Auf dem Marktplatz des Musenhofs ist viel los – hier sind die Kinder gerade in ihre Rollen geschlüpft und verbringen zwei Stunden wie im Mittelalter. Einige Mädchen haben sich einen Kaufladen eingerichtet, zwei Jungs betätigen sich als Schmiede und eine andere sammelt Spenden für den guten Zweck. Aber Achtung: Auch ein Dieb ist unterwegs, der Brote, Fische und Münzen klaut.

Abwechslung für Kinder und Betreuer

Insgesamt 14 Kinder waren vor einigen Tagen in der Spiel- und Lernstadt beim Ferienprogramm des Grafschafter Museums angemeldet. Direkt nach dem Einlass sind die Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren losgestürmt, vorbei an den drei Betreuern in das kleine Mittelalterdorf.

Neue Freundschaften und eine tolle Gruppendynamik

Philipp war schon in den vorherigen Jahren als Betreuer dabei. Er studiert Lehramt und sieht das Ferienprogramm als Abwechslung in seinen Semesterferien. Kulturpädagoge Patrick Bohndörfer ist erleichtert, dass das Angebot trotz der Pandemie stattfinden kann. Wegen Corona gibt es dieses Jahr feste Kleingruppen, die sich jeweils eine Woche lang zur selben Uhrzeit im Musenhof treffen. „Da ergeben sich Freundschaften und eine tolle Gruppendynamik“, sagt Bohndörfer während er am Kaufladen für zwei Münzen einen Brotlaib kauft.

Kinderspiele, wie im Mittelalter

Jede Woche steht ein anderes Thema im Mittelpunkt des Programms. Diese Woche geht es um Kinderspiele im Mittelalter. Heute wird unter anderem gekegelt, natürlich mit Holzkegeln und -kugeln, so wie früher. Die Jungs wollen außerdem alle unbedingt die Armbrust ausprobieren: Eine zirka 25 Zentimeter große Holzkonstruktion, mit der die Kinder einen Korken auf ein Plastik-Wildschwein schießen.

Jede Woche ein anderes Thema im Dorf

Talea freut sich, diese Woche im Musenhof spielen zu dürfen. „Dann muss ich nicht zu Hause rumhängen und mit Mama einkaufen gehen“, erklärt sie und versucht währenddessen ihr Glück beim Hufeisenwerfen. Ihre Freundin Maja ist auch dabei und bestätigt: „Ich war in den Ferien drei Tage lang im Urlaub und dann habe ich mich die ganze Zeit gelangweilt.“ Das passiert in der Spiel- und Lernstadt sicher nicht! Wer keine Lust mehr aufs Kegeln oder Hufeisenwerfen hat, schnappt sich einen Tragekorb voll mit Eiern, Käse und Brot, um die Lebensmittel aus dem Kaufladen den anderen Kids gegen ein paar Münzen zu verkaufen.

Es sind noch Plätze frei

Es gibt noch freie Plätze in der zweiten und dritten Woche des Ferienprogramms im Musenhof: Vom 27. bis 31. Juli und vom 3. bis 7. August.

Anmeldungen sind über das Grafschafter Museum telefonisch unter Tel. 02841/201-68200 oder per E-Mail anmusenhof@moers.de möglich. Eltern können ihre Kinder wochenweise, maximal für zwei Wochen, anmelden.