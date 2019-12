In der Fördermachinenhalle des Industriedenkmals Rheinpreußen Schacht IV sangen die Bergleute des Knappenchors Rheinland e.V. im Kerzenschein zu Beginn der Veranstaltung.

Um ein Jahr nach Schließung der letzen aktiven Zeche Prosper-Haniel in Bottrop zu gedenken, kamen viele Besucher in die Maschinenhalle an der Zechenstraße in Moers.