„Stimmen aus der Stadt auf die Bühne holen!“ Das möchte Schauspieler Frank Wickermann mit seinem neuen Bürgerchorprojekt des Schlosstheaters bewirken. Die Idee, die dahinter steckt: das Grundgesetz chorisch aufarbeiten und inszenieren – auf spielerische Weise.

„Dabei geht es um die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes, die in eine leichtere Sprache umgesetzt werden sollen“, so Wickermann, der das Projekt gemeinsam mit Dramaturgin Viola Köster entwickelt und nun vorstellte. „Es sollen noch andere Texte dazu gefunden werden, die passen. Zum Beispiel bekannte Sätze und Zitate von Politikern.“

Zum Stamm des Bürgerchores zählen rund 16 Leute. „Es könnten noch ein paar mehr sein“, wünscht sich Wickermann. „Wir freuen uns, wenn noch einige Personen mitmachen würden.“ Ab 14 Jahren aufwärts kann jeder dabei sein. Vorkenntnisse in Sachen Theater oder Schauspielerei sind nicht erforderlich. In den Proben werden Sprech-und Stimmübungen trainiert. Ein erstes Treffen der Chormitglieder fand bereits am Sonntag im Café Z im Wallzentrum statt. Nun folgen mehrere Proben vom 15. März bis zum 26. April, sonntags von 12 bis 14 Uhr, ebenfalls im Café Z. Die große Premiere ist für den 30. April im Café Z geplant. Weitere Auftritte des Bürgerchores mit diesem Projekt sollen im Laufe dieses Jahres folgen, das Programm bestehen bleiben und zum festen Repertoire des Schlosstheaters werden.

Zudem sollen die Moerser Bürger in das Stück miteinbezogen werden, in dem sie ein paar Zeilen notieren und somit kurze Informationen aus alltäglichen Situationen liefern, in denen das Grundgesetz eventuell verletzt worden ist. Oder auch anders herum: Situationen, in denen sie das Gefühl hatten, dass das Grundgesetz sie besonders schützt. Die Texte sollen an die Adresse buergerchor-moers@gmx.de geschickt werden.

Frank Wickermann voller Vorfreude: „Das Ganze ist ein „Work in Progress“. Es soll Spaß und gute Laune machen und ein Gefühl der Gemeinschaft vermitteln. Das Gefühl, Teil von etwas zu sein.“

Zur Information:

Der Bürgerchor des Schlosstheaters Moers existiert seit 2014 und kam bereits in den Inszenierungen „Volksfeind“ und „Biedermann und die Brandstifter“ zum Einsatz. Die Idee, das Grundgesetz chorisch aufzuarbeiten, kam ursprünglich von Holger Runge, dem 2018 plötzlich verstorbenen Theaterpädagogen des STM.