Wie ignorant: Da wird inständig darum gebeten - nein - sogar vehement dazu aufgefordert, öffentliche Räume und soziale Kontakte zu meiden - und was macht die Menschheit?





Solidarität geht anders

Sie tummelt sich draußen, da wird bei bestem Wetter die Picknick-Decke ausgebreitet, KiTa-Freunde treffen sich der Situation geschuldet im Rudel außerhalb der Einrichtung andernorts, Kaffee-Trinken und Eis-Essen auf engstem Raume, "Jetzt-erst-recht" -Partys. Ja, wieso denn auch nicht? Uneinsichtige Rentner, unreflektierte Jugendliche und querulante Beratungsresistente schlagen sämtliche Warnungen quasi in den Wind. Obacht: Auch der kann ansteckend sein. Aber das nur am Rande.

Festzuhalten ist, dass es im Grunde nicht zu fassen ist. Würden sich alle an die Vorgaben halten, wäre das ein Zeichen von Solidarität. Verhält sich wie mit dem Toilettenpapier. Ganz ehrlich: Leute - So kann man auch eine Ausgangssperre heraufbeschwören. Wollt ihr das?