Gymnasiasten drehen Video mit

Filmcrew in der Sparkasse

Zwei Kameras verfolgen die Ermittler zum Schalter und filmen ein kurzes Gespräch mit dem Berater, der sie dann Richtung Treppenhaus führt.

Weil diese und eine weitere Szene an einem Geldautomaten mehrmals wiederholt werden musste, sorgten die Dreharbeiten in der Hauptstelle der Sparkasse am Niederrhein für so manche Belustigung bei Kunden und Mitarbeitern.

Aufklärung der Kunden war nötig

Die acht Schüler des Gymnasiums in den Filder Benden hatten ihr Kommen zuvor mit der Sparkasse abgestimmt. Pressereferent Holger Schmitz begleitete die Filmcrew und klärte bei fragenden Blicken sofort auf: „Die jungen Leute produzieren ein Video für ‚Knete für die Fete‘“.

Bei der achten Staffel des Video-Wettbewerbs können alle Abschlussklassen und -jahrgänge von weiterführenden Schulen in Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Alpen, Sonsbeck und Xanten mitmachen.

Erneut sind 1.000, 750 und 500 Euro für die Party-Kassen zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall, denn für jedes eingereichte Video gibt es 100 Euro. Die Beiträge können bis zum 31. Januar auf der Aktionsseite der Sparkasse hochgeladen werden.

Am 4. Februar startet auf YouTube das Online-Voting und bis einschließlich 18. Februar wird jedes Like gezählt. Diese Voting-Rangliste wird dann mit der Rangliste einer Fachjury verrechnet, um die Endplatzierungen zu ermitteln.

Die Teilnahmebedingungen und das Bewerbungsformular finden sich auf der Homepage der Sparkasse am Niederrhein, einfach „Knete“ ins Suchfeld eingeben.

Fragen beantwortet die Sparkasse telefonisch unter Tel. 02841/206-2415, auf WhatsApp unter Tel. 0172/7609322 oder per E-Mail an knetefuerdiefete@sk-an.de.

Gymnasium Filder Benden, Moers

Schüler des Gymnasiums in den Filder Benden drehten in der Hauptstelle der Sparkasse am Niederrhein zwei Szenen für ihren Beitrag zum Videowettbewerb „Knete für die Fete“. Till Stallmann, Constantin Faasen, Josephine Faasen, Betül Aydemir, Tolga Kesik, Phil Keesen, Johannes Peters und Dalia Rodrigues hoffen, mit ihrem Kurzfilm einen der drei Hauptpreise zu gewinnen.