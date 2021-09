Die achtjährige Labrador-Pudel Mischlingshündin Ziva zögert noch etwas. Mit den Vorderpfoten steht die putzige Fellnase schon im Wasser, doch sie traut sich die Treppe im Schwimmerbecken des Freibades Solimare nicht hinunter. Doch dann, im Nichtschwimmerbecken, ist Ziva in ihrem Element. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Vierbeinern plantscht die Hündin bei der ersten ENNI Hunde-Beach-Party, was das Zeug hält.

„Eine gelungenes Fest für Hunde“, finden Frauchen Denise Gerber und Herrchen Bernhard Hirschfeld. „Wir sind froh, dass es dieses Angebot gibt und nutzen diese Chance gerne. In den meisten Seen sind zu viele Blaualgen. Da kann man die Hunde nicht schwimmen lassen. Alles läuft hier friedlich ab und die Hundebesitzer achten auf Sauberkeit. Und obwohl wir Moerser sind, waren wir noch nie im Solimare. Uns gefällt es hier sehr gut.“

Austoben in drei Becken

Nach dem offiziellen Saisonschluss öffnete Benjamin Beckerle, Bereichsleiter der ENNI Sport & Bäder Niederrhein, das Bad nochmals für dieses besondere Pfoten-Spektakel, das Sabine Fiausch-Kopperberg von der ES Event-Service Niederrhein organisiert hat.

Und auch das Wetter spielte mit. Bei Sonnenschein und 24 Grad ließ es sich nochmal so gut im Wasser plantschen. Doch nicht nur das Austoben und der Schwimmspaß in drei Becken, eines war extra für Kleinhunde reserviert, standen auf dem umfangreichen Programm. Auch an den vielen Infoständen drehte sich alles um den Fellfreund. Von Hunde-Accessoires über Hunde-Physiotherapie und Moerser Tiertafel bis zur Hundeschule war so ziemlich alles vertreten, was Hunden gut tut. Die Resonanz war prima. „Schon nach anderthalb Stunden waren 150 Hunde im Solimare zu Gast“, freut sich Michael Birr vom Vorstand der ES Event-Service Niederrhein. Das Event werde dermaßen gut angenommen, dass eine Wiederholung im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich sicher ist.

Auch Dana Göntgen ist mit Samuel Fenten und ihrer siebenjährigen Golden Retriever Hündin Bella dabei. Dana schwimmt sogar selbst mit: „Bella liebt Wasser. Egal bei welchem Wetter springt sie rein. Wir haben hier echt viel Spaß.“

Für das leibliche Wohl der Zweibeiner war ebenfalls bestens gesorgt. Es gab Waffeln und viele andere Leckereien. Ein gelungener Tag für die ganze Familie mit Spaß und Zeit zum Relaxen.

Moerser Tierheim auch mit Infostand vor Ort

Leider geht es nicht immer allen Hunden so gut. Das engagierte Team des Moerser Tierheims machte an seinem Infostand vor allem auf drei „Rote Hunde“ aufmerksam. Sogenannte „Rote Hunde“ sind Hunde mit Problemverhalten und daher schwer vermittelbar. Mexx, Kurt und Bärbel suchen dringend ein neues Zuhause. Weitere Infos dazu gibt es unter www.tierheim-moers.de