Jetzt wird es ernst: auf Baerler Gebiet, an der Stadtgrenze zu Moers, soll eine Sondermülldeponie für Abfälle der Gefahrstoffklasse DK1 errichtet werden. Gegenüber der bereits existierenden Halde Rheinpreussen mit dem Geleucht soll eine weitere Halde mit gigantischen Ausmaßen aufgeschüttet werden.

Weitere Informationen, Bürgergespräche, parteiübergreifend am kommenden Samstag mit der CDU am Altmarkt in Moers von 11.000 - 13.00 Uhr und mit der SPD auf dem Meerbecker Markt ab 09.00 Uhr.

WAS droht konkret: