Am Wochenende fanden in Köln die NRW-Meisterschaften der Snooker-Senioren statt. Die beiden Oberligaspieler des Moerser Snooker-Clubs Michael Deutschmann und Andreas Hettel setzten sich beide in den Vorrunden durch und so trafen die beiden Mannschaftskollegen in einem rein Moerser Finale aufeinander. Letztlich konnte Michael Deutschmann den Sieg für sich verbuchen und wie schon 2017 den Titel des NRW-Snooker-Meister Senioren mit nach Moers nehmen. Andreas Hettel kann bei seiner ersten Teilnahme als Senior mit dem Erreichen des Finales und dem Titel des Vizemeisters ebenfalls stolz auf seine Leistung sein. Für den Moerser Snooker-Club ist dieses Ergebnis seiner Spieler ebenfalls ein großer Erfolg und weiter Ansporn für den Ligabetrieb. Der Moerser Snooker-Club ist der einzige Club in NRW, der in allen 3 NRW-Ligen mit einer Mannschaft vertreten ist.