Fast jeder Hundebesitzer kennt Situationen, in denen der Hund nicht mehr abrufbar ist. Ob es das Kaninchen ist, dass der Hund in der Nase hat oder der Hundekumpel der ihm entgegenkommt. Daraus ergeben sich oft gefährliche und stressige Situationen für Hund, Mensch und andere Verkehrsteilnehmer.

Dabei ist es gar nicht schwer, dem Hund einen sicheren, freudigen und zuverlässigen Rückruf beizubringen, mit ausschließlich positiven Methoden. Wie das geht, zeigen die Trainer des Hundesportvereins Crazy-Dogs Niederrhein e.V. in einem 4-wöchigen Kurs, bestehend aus etwas Theorie und 4 Praxiseinheiten Samstags-Nachmittag.

Der Kurs richtet sich an alle interessierten Hundehalter, die den Rückruf ihres Hundes festigen und absichern oder erst einmal grundlegend aufbauen möchten. Das Training ist mit Hunden jeden Alters möglich, vom Welpen bis zum Senior und unabhängig vom Ausbildungsstand. Der Hund sollte altersgemäß geimpft und haftpflichtversichert sein.



Theorie ab dem 6. Februar 2020

Der theoretische Teil findet am Donnerstag, 6. Februar, von 18:30 Uhr bis ca. 20:30 Uhr statt. Hier erfahren die Teilnehmer, wie das Training prinzipiell funktioniert, was sie brauchen und können Vorab auch spezielle Fragen loswerden, die ihnen auf den Nägeln brennen. Der Praxisteil findet dann an den darauffolgenden Samstagen (08.02./15.02./22.02./29.02.2020) von 15:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr statt. Die hier vermittelten Techniken sollten dann bis zum nächsten Termin auch zuhause und auf Spaziergängen weiter trainiert werden, um einen maximalen Fortschritt zu erzielen.

Platzanlage in Moers-Utfort

Der Ort der Veranstaltung ist das Vereinsheim, bzw. die Platzanlage des Vereins in Moers-Utfort an der Rheinberger Str. 199a (zwischen Kaffeerösterei und Bowlingcenter).

Die Kosten für den kompletten Kurs betragen 80 Euro pro Mensch/Hund-Team. Um Anmeldung per Mail an info@hundesportverein-crazy-dogs.de wird gebeten.

Weitere Informationen finden Interessenten auch auf der Website des Vereins: http://www.hundesportverein-crazy-dogs.de