Ein Altpapiercontainer hat am späten Sonntagabend, 17. Oktober, im Berliner Viertel in Monheim am Rhein gebrannt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Container vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.



Das war geschehen: Gegen 21.30 Uhr meldeten sich Anwohner der Charlottenburger Straße telefonisch bei der Feuerwehr, weil sie vor dem Mehrfamilienhaus mit der Nummer 8 an der Ecke zur Spandauer Straße einen in Flammen stehenden Altpapiercontainer bemerkt hatten. Die Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein war sehr schnell am Einsatzort und konnte den Brand löschen und somit weitere Schäden verhindern. Der Schaden an dem Altpapiercontainer wird auf eine Summe von rund 300 Euro geschätzt. Die ebenfalls alarmierte Polizei nahm vor Ort erste Ermittlungen bezüglich der Brandursache auf und geht derzeit davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Bei einer eingeleiteten Fahndung konnten jedoch keine verdächtigen Personen als mutmaßliche Brandstifter angetroffen werden.

Hinweise erbeten

Wer hat am Sonntagabend im Bereich der Charlottenburger Straße beziehungsweise der Spandauer Straße etwas Verdächtiges beobachtet oder weiß, wer den Altpapiercontainer angezündet hat? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter Tel. 02173/ 9594-6350 entgegen.