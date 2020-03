Am vergangenen Freitag hat der bislang unbekannter Fahrer eines Quads in Monheim einen autonom fahrenden Linienbus bedrängt und zu einer automatisierten Vollbremsung genötigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Gegen 14.50 Uhr fuhr der Bus über die Kapellenstraße in Richtung Baumberg, als plötzlich ein ihm entgegenkommendes Quad auf die Gegenfahrbahn ausscherte und mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Bus zufuhr. Der selbst fahrende Bus, in dem zu dieser Zeit nur der zuständige so genannte Operator an Bord war, führte daraufhin eine automatisierte Vollbremsung durch, wodurch ein Unfall knapp vermieden werden konnte.

Nachdem der Bus zum Stillstand kam, wechselte der Quad-Fahrer wieder auf seine Fahrbahn und hielt an. Als der Operator den Quad-Fahrer auf sein Verhalten hin ansprach, soll dieser erwidert haben, er habe nur testen wollen, "wie der selbstfahrende Bus reagiert".

Der Operator rief daraufhin die Polizei, die den Quad-Fahrer jedoch trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht fnden konnte. Der Quad-Fahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt; 1,70 bis 1,75 Meter groß; normale Statur mit leichtem Bauchansatz; kurze, dunkelblonde Haare. Er trug einen roter Helm, eine beigefarbene Stoffjacke und fuhr ein gelbes Quad.

Gegen den aktuell noch unbekannten Quad-Fahrer leitete die Polizei gleich zwei Strafverfahren ein - eins wegen Nötigung und eins wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim jederzeit unter der Rufnummer (02173) 95946350 entgegen.