Am frühen Sonntagmorgen brannten in Monheim bereits zum wiederholten Mal zu Altpapiercontainer.

So musste die Feuerwehr gleich zweimal an der Friedenauer Straße tätig werden. Durch das schnelle und professionelle Einschreiten konnte in beiden Fällen eine unkontrollierte Ausbreitung des Feuers und damit konkrete Gefahren für Menschen und angrenzende Wohnhäuser verhindert werden. Dennoch entstanden an den Großcontainer jeweils Sachschäden in geschätzter Höhe von mehreren hundert Euro.

Sofortige polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach tatverdächtigen Personen führten leider nicht sofort zu konkreten Ergebnissen. Strafverfahren und weitere Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet und dauern an. Dabei hoffen die Polizei und die ermittelnde Kriminalpolizei auf sachdienliche Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Solche nimmt die Polizei unter Telefon (02173) 95946350 jederzeit entgegen.