Bereits am vergangenen Freitag, 7. Februar 2020, hat die Polizei dank der tatkräftigen Mithilfe der DLRG-Ortsgruppe Haan einen vermissten Monheimer gefunden. Der 84-Jährige war aus seinem Seniorenheim verschwunden und konnte stark unterkühlt in einem Gebüsch aufgefunden werden.

Das war passiert:Gegen 19 Uhr wurde die Polizei von den Mitarbeitern eines Baumberger Seniorenzentrums darüber informiert, dass ein Bewohner seit den späten Nachmittagsstunden vermisst werde. Daraufhin leitete die Polizei sofort umfassende Suchmaßnahmen nach dem dementen Mann ein, wobei auch ein Polizeihubschrauber sowie ein ausgebildeter Spürhund der DLRG Haan eingesetzt wurden.

Dank der guten Spürnase des sogenannten Mantrailers konnte der vermisste Monheimer schließlich gegen 21.30 Uhr in einem Gebüsch in der Nähe des Seniorenzentrums aufgefunden werden - und das buchstäblich in letzter Sekunde: Der Mann war stark unterkühlt und benötigte eine sofortige ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus.

Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für die tatkräftige Hilfe der DLRG-Ortsgruppe Haan und insbesondere bei dem englischen Cocker-Spaniel "Scotty" sowie seiner Hundeführerin Derya Schneller.