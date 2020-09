In der Nacht zu Sonntag hat vor einem Mehrfamilienhaus an der Charlottenburger Straße in Monheim ein Sperrmüllhaufen gebrannt. Die Polizei kann eine Brandstiftung nicht ausschließen und bittet um Zeugenhinweise.

Das war passiert:Gegen 3.25 Uhr meldeten sich Anwohner der Charlottenburger Straße bei der Feuerwehr, weil sie vor dem Haus mit der Nummer zwei einen brennenden Sperrmüllhaufen festgestellt hatten. Die Feuerwehr wiederum informierte die Polizei über das Brandgeschehen. Als die Polizeibeamten wenig später am Einsatzort erschienen, waren die Löscharbeiten der Feuerwehr bereits abgeschlossen. Der Sperrmüllhaufen brannte vollständig ab, glücklicherweise konnte ein weiterer Schaden jedoch von den Wehrleuten abgewendet werden.

Anschließend übernahmen die Polizeibeamten vor Ort erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache. Eine konkrete Brandursache konnte dabei noch nicht festgestellt werden, allerdings geht die Polizei davon aus, dass das Feuer gelegt wurde. Die Polizei fragt daher:Wer hat in der Nacht zu Sonntag verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Hauses gemacht oder weiß sogar, wer für den Brand verantwortlich ist?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei jederzeit unter der Rufnummer (02173) 95946350 entgegen.