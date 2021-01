Eine ruhige Silvesternacht konnte die Monheimer Feuerwehr verzeichnen. Insgesamt 27 Einsätze mussten am letzten Tag des Jahres 2020 absolviert werden - davon war keiner in Verbindung mit Silvesterfeuerwerk.

20 Einsätze entfielen auf den Rettungsdienst, sieben Mal musste die Feuerwehr zu Einsätzen ausrücken. Hier galt es etwa eine Wohnung zur Patientenrettung gewaltsam zu öffnen, eine Ölspur zu beseitigen oder ein verletztes Tier zu retten.

„Wir waren wie in allen Silvesternächten in erhöhter Alarmbereitschaft mit den ehrenamtlichen Löschzügen in Monheim und Baumberg und haben die Wachstärke der hauptamtlichen Wache um weitere Führungsdienste sowie um eine zweite Drehleiter verstärkt um im Ernstfall schnell und effektiv agieren zu können“, so Torsten Schlender, Leiter der Feuerwehr. Neben den beiden Rettungswagen der Feuerwehr war ein zusätzlicher Krankenwagen des Deutschen Roten Kreuzes im Dienst.

Jahresbilanz 2020

Die Monheimer Wehr war in 2020 etwa 1.300 Mal für Brandschutz und Technischer Hilfeleistung im Einsatz, etwa 6.000 Mal rückten die Fahrzeuge des Rettungsdienstes aus.