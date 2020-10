In den Herbstferien bieten das Römische Museum, die Biologische Station und die Kaltblutpferdezucht Reuter im Rahmen der Bürgeler Aktionstage ein vielfältiges Ganztagesprogramm an. Vom 19. bis 23. Oktober erwartet die teilnehmenden Kinder von 8.30 bis 17.30 Uhr ein abwechslungsreiches Programm inklusive Mittagessen.

Am 19. Oktober verwandeln sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Römerkinder: Gekleidet in Tuniken, gilt es eine spannende Museumsrallye zu meistern, und im Anschluss eine eigene Römer-Medaille zu prägen. Wer schafft es, den Münzschatz von Haus Bürgel zu finden? Nachmittags geht es raus in die Natur, um gemeinsam die Streuobstwiesen zu entdecken und anschließend die selbstgepflückte Ernte zu leckerem Apfelsaft zu verarbeiten.

Feuer machen

Am 20. Oktober wird unter fachkundiger Anleitung erlernt, wie man richtig Feuer macht, und ein Lagerfeuer ohne Streichhölzer entfacht - leckeres Stockbrot und Stockwurst inklusive. Nachmittags wird der Fantasie freien Lauf gelassen, und es werden eigene Mosaike gestaltet. Vielleicht ziert am Ende des Tages auch das heimische Bad ein Stück „Kunst der Römer“, denn die Werke dürfen selbstverständlich mitgenommen werden.

Ponys striegeln

Haus Bürgels besondere Vielfalt lernen die Kinder am 21. Oktober kennen, wenn sich der Vormittag um das Striegeln der Ponys und Kennenlernen der Kaltblutpferde dreht. Dazu stellen alle eine eigene römische Rundmühle her: das perfekte Spiel für Ausritte und unterwegs. Mit einer Wanderung durch die Urdenbacher Kämpe geht es am Nachmittag weiter, bei der die heimischen Wiesen unter die Lupe genommen werden, Pflanzen am Wegesrand spielerisch bestimmt und echte Wiesendelikatessen (Wildpflanzen) gesammelt und probiert werden. Zum Tagesabschluss wird gemeinsam Apfelmus eingekocht, das später Zuhause mit der Familie genascht werden kann.

Römisches Notizbuch

Auch der 22. Oktober geht vielfältig weiter: Früher hat man nicht nur ohne Smartphone gespielt, sondern auch seine Notizen handschriftlich festgehalten. Mit der Herstellung von Wachstafeln fertigen wir ein römisches Notizbuch, das direkt ausprobiert werden kann. Zum Beispiel, um aufzuschreiben wie viele Eier ein Huhn während der Aktionstage legt? Denn auch die Hühner und andere Tiere besuchen die Kinder an diesem Vormittag. Mit Kompass ausgestattet und viel Neugierde im Gepäck geht es am Nachmittag auf eine Schatzsuche in der Urdenbacher Kämpe, bei der Teamwork und Geschick gefragt sind, um den Weg durch die Natur und zum Schatz zu finden.

Alte Funde aufspüren

Zum Wochenabschluss am 23. Oktober sind volle Konzentration und ein gutes Auge gefordert. Vormittags werden mit geschärftem Blick und gespitzten Ohren in spielerischem Naturerleben Vogelarten und -stimmen kennengelernt, die Lebensweisen der Vögel im Jahresverlauf erkundet, und verschiedene Nahrungsstrategien untersucht. Nachmittags gilt es beim Angebot „Römerschätze entdecken“ alte römische Funde aufzuspüren.

Anmeldungen

Anmeldungen online auf www.hausbuergel.de oder per E-Mail an hausbuergel@monheim.de. Neben dem Gesamtpreis von 175 Euro als Wochenangebot sind alle Angebote auch einzeln oder tageweise buchbar.

Die Angebote richten sich an Kinder von acht bis zwölf Jahren. Bezüglich der Corona-Schutzmaßnahmen besteht ein Hygienekonzept, das den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Vorfeld der Veranstaltungen übermittelt wird.