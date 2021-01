Welcher deutschsprachige Jugendroman, der 2019 oder 2020 erschienen ist, erhält den "Wi(e)derworte"-Preis 2021? Dazu soll auch eine Monheimer Jury unter Federführung des Ulla-Hahn-Hauses beitragen. Junge Menschen zwischen 12 und 16 Jahren aus Monheim und der näheren Umgebung können mitmachen. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 28. Januar, möglich.

Hintergrund: Zweijährlich würdigt die Stadt Monheim einen Jugendroman, der von der Emanzipation junger Menschen erzählt. Der Titel "Wi(e)derworte" geht auf einen Gedichtband von Ulla Hahn zurück, die in der Rheingemeinde aufgewachsen ist. Dotiert ist der Preis mit 2.000 Euro. Die Verleihung findet am 17. September im Beisein der Schriftstellerin und von Bürgermeister Daniel Zimmermann statt - geplant diesmal auf einem Schiff auf dem Rhein.

Die Jurymitglieder sollten Interesse am Lesen und Lust haben, gemeinsam mit Gleichaltrigen über Bücher zu diskutieren. Die Auswahl findet in Zusammenarbeit mit Jugendlichen des Rheinischen Lesefestes der Stadt Bonn statt.

Ein erstes Kennenlerntreffen der Monheimer Jury mit Moderator und Jugendbuchautor Christian Linker findet am Montag, 1. Februar, online von 18.30 bis 20 Uhr über das Tool Jitsi statt. Danach gibt es am 6. Februar von 15 bis 18 Uhr ein Online-Treffen zusammen mit den Jugendlichen aus Bonn. Es wird eine Liste von 20 Titeln vorgestellt. Die Jurys können auch jeweils ein eigenes Buch vorschlagen. Im Juni wird dann der Preistitel gewählt. Wer bei der Jury mitmachen will, kann sich im Ulla-Hahn-Haus bei Siegfried Bast unter Telefon (02173) 9514143 oder per E-Mail an sbast@monheim.de melden.

Preisträger

2013 ging der Jugendbuchpreis an Jennifer Benkau für „Dark Canopy“, 2015 an Wulf Dorn für „Phobia“ und 2017 an Heike Karen Gürtler für „Mut ist der Anfang vom Glück“. Den letzten Jugendbuchpreis erhielt Lea-Lina Oppermann für „Was wir dachten, was wir taten“. Der Jugendbuchpreis "Wi(e)derworte" wird im Wechsel mit dem Ulla-Hahn-Autorenpreis verliehen, der das deutschsprachige Erstlingswerk einer Autorin oder eines Autors unter 35 Jahren prämiert.