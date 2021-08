Auf dem Ernst-Reuter-Platz begegnen sich im Herbst wieder Kinder, Jugendliche und professionelle Tänzerinnen und Tänzer. Am Samstag, 4. September, laden das Haus der Jugend und Stadtteilmanager Georg Scheyer ab 14 Uhr zum Open-Air-Dance-Event "Uplifted" ein. Die Hip-Hop-Veranstaltung wird zum dritten Mal vom Monheimer Tänzer Inthavah Phomkhoumphon, genannt Omar, organisiert.

2019 holte Omar Tänzerinnen und Tänzer auf den Parkplatz am Haus der Jugend, 2020 ins Drive-In-Autokino der Monheimer Kulturwerke. In diesem Jahr findet die Veranstaltung erstmalig auf dem Ernst-Reuter-Platz statt. "Uplifted" ist ein Tanz-Battle: In den Stil-Kategorien Popping und Sicko Mode treten die Tänzerinnen und Tänzer einzeln, in der Kategorie Hip Hop im Duo gegeneinander an. Mitmachen können alle, die negativ getestet, geimpft oder genesen sind und sich um 13 Uhr am Einlass anmelden. "Die Veranstaltung soll Kinder und Jugendliche für das Tanzen begeistern und dazu motivieren, sich auf der Bühne zu präsentieren", erklärt Lisa Windhövel vom Haus der Jugend. "Wir rechnen mit bis zu 60 Tänzern, die nacheinander auf die Bühne wollen." Zwischen den Battles können die Jugendlichen sich direkt mit den professionellen Tänzerinnen und Tänzern austauschen.

Die Leistungen werden von einer dreiköpfigen Jury bewertet: Luwam Russom, Osei Kwame und Dalil Belmir. Die Nürnbergerin Luwam Russom ist professionelle Hip-Hop-Tänzerin und ab Oktober auch im Tanzfilm "Fly" zu sehen, Choreograph Osei Kwame alias Big Wave gilt als Pionier der Tanzrichtung "Krump" in Deutschland und Dalil Belmir als einer der besten Popping-Tänzer Deutschlands. Die die zwei Einzel-Sieger und das Sieger-Duo freuen sich über einen Pokal und 250 Euro. Die Moderation übernimmt Almir Ali, zwischen den Tanzeinlagen legen Erhan Memeti und DJ Joseph Woldu auf.

"Uplifted" wird unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Schutzverordnung umgesetzt: Insgesamt dürfen sich 100 getestete, geimpfte oder genesene Zuschauerinnen und Zuschauer auf einem abgesperrten Veranstaltungsgelände aufhalten. Beim Einlass werden die entsprechenden Nachweise und die Kontaktdaten registriert. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Wer ein negatives Testergebnis nachweisen kann, muss an einem nummerierten Platz sitzen, wer geimpft oder genesen ist, darf auch direkt vor der Bühne stehen und tanzen. Auf dem gesamten Gelände gilt eine Maskenpflicht. Der Einlass ist ab 13 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr.