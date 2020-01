Kulturveranstaltungen besuchen, beobachten und im Anschluss einen journalistischen Text dazu veröffentlichen – als Monheimer Kulturreporter können Erwachsene erste Erfahrungen im Journalismus sammeln. Die Grundlagen werden ab Freitag, 31. Januar, im Ulla-Hahn-Haus an der Neustraße 2-4 vermittelt.

Der Kurs (K-20S-U313) wird von Sven-André Dreyer geleitet. 1973 in Düsseldorf geboren, arbeitete er nach dem Germanistik-Studium als Redakteur, Autor, Agenturtexter und Pressesprecher. Im Ulla-Hahn-Haus zeigt er an fünf Terminen, jeweils von 18 bis 21 Uhr, wie man einen eigenen Pressetext formuliert.

Inhalte liefern Besuche ausgewählter Kulturveranstaltungen in Monheim. Ausgestattet mit einem Kulturreporter-Ausweis und nach vorheriger Anmeldung dürfen Kulturreporter Veranstaltungen kostenfrei besuchen. Im Kurs wird die Textarbeit für bevorstehende Veranstaltungen geplant und im Anschluss besprochen. Auf welche Inhalte es tatsächlich ankommt, welche stilistischen Elemente wichtig sind und wie man Texte richtig formuliert, wird gemeinsam erörtert. Die Texte können auf Wunsch in einem Blog des Ulla-Hahn-Hauses veröffentlicht werden.

Das Ulla-Hahn-Haus organisiert das Angebot in Kooperation mit den Monheimer Kulturwerken. Die Teilnahme an allen fünf Terminen kostet 45 Euro, einzelne Termine 9 Euro. Jugendliche bis 18 Jahre können kostenfrei teilnehmen.

Anmeldungen nimmt das Ulla-Hahn-Haus über die städtische Internetseite www.monheim.de/ulla-hahn-haus, per E-Mail an ullahahnhaus@monheim.de, telefonisch unter (02173) 9514140 oder persönlich in der gemeinsamen Geschäftsstelle mit der Kunstschule entgegen.