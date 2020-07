Trotz aller Einschränkungen, die Corona nötig machte, erlebte Elisbeth Nolting, Leiterin der katholischen Lotten-Grundschule in Monheim, den schönsten Abschied, den sie sich hätte wünschen können und der, wie sie selbst sagte, so genau zu ihr passte.

Nach einem feierlichen Gottesdienst unter dem größten Baum auf dem Schulhof gab es Sekt und Getränke, verbunden mit besten Wünschen ehemaliger Kollegen und Vetretern aus der Stadt, der Bezirksregierung und der aktuellen Schulgemeinde. Überreicht wurde Elisabeth Nolting ein Olivenbaum, der symbolisch viele kraft bringende Eigenschaften mit ihrer Leistung als Schulleiterin in den letzten 14 Jahren verband.

Nach der Ansicht eines gelungenen Abschiedsvideos in der Mensa trat Elisabeth Nolting gemeinsam mit ihrem Mann die letzte "Dienstfahrt" nach Hellerhofweg auf einem Traktor, gefolgt von Kollegen aus dem Offenen Ganztag der Schule und der Lehrerschaft auf Fahrrädern und einem geschmückten Auto an. Bis Hellerhofweg hatten sich ehemalige und aktuelle Schüler mit ihren Eltern am Straßenrand positioniert und der ehemaligen Schulleiterin mit Zukunftswünschen in Form von Transparenten zu gejubelt und verabschiedet.