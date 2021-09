An gleich drei Terminen im Oktober können Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren in der städtischen Bibliothek in virtuelle Welten eintauchen. Die Workshops, die in Kooperation mit dem Kulturrucksack NRW sowie der Fachstelle für Jugendmedienkultur (fjmk) stattfinden, sind kostenfrei.

Wie sich sogenannte Let’s Play-Videos erstellen lassen, das lernen Teilnehmer des Workshops „Let’s play“ am Samstag, 2. Oktober. Von 10.30 bis 16.30 Uhr soll es darum gehen, mit welchen Techniken und Kniffen man eine unterhaltsame Video-Dokumentation des eigenen Computerspielens produzieren und veröffentlichen kann. Denn nicht nur Gaming wird immer beliebter, sondern auch das Zuschauen beim Spiel anderer. Über kommentierte Videos, die auf Portale wie Youtube eingestellt werden oder dort als Live-Stream laufen, bauen sich manche Spieler eine riesige Fangemeinde auf.

Zum Playstation-Turnier lädt die Bibliothek für Samstag, 9. Oktober, von 10 bis 14 Uhr. Jugendliche, die Lust haben, in bekannten eSport-Titeln gegeneinander anzutreten, können ihr Können an der Konsole beweisen.

Junge Teilnehmer des Workshops „Virtuelle Welten“ können am Freitag, 22. Oktober, von 10 bis 14 Uhr lernen, wie sich eine sogenannte Virtual Reality (VR) am Computer gestalten lässt. Mit der VR-Brille, dem PC und dem eigenen Handy können die programmierten Welten erkundet werden.

Anmeldung und weitere Infos

Eine Anmeldung zu den Workshops ist möglich unter Tel. 02173/951-4130 oder per E-Mail an bibliothek@monheim.de. Informationen zur Bibliothek und den Öffnungszeiten gibt es auf der städtischen Internetseite.