10- bis 14-Jährige, die gerne zeichnen und dabei die Stadt Monheim entdecken wollen, können am Samstag, 5. September, an einem sogenannten Urban-Sketching-Workshop teilnehmen. Die Kinder und Jugendlichen ziehen von 10 bis 14 Uhr mit Künstlerin Walburga Kreuz durch die Stadt, zeichnen an interessanten Orten und kolorieren ihre Zeichnungen anschließend mit dem Aquarellkasten nach.

Die Teilnahme ist im Rahmen des Landesförderprogramms Kulturrucksack NRW kostenfrei. Der Kulturrucksack wird seit vielen Jahren vom Ulla-Hahn-Haus und der Kunstschule mit spannenden Literatur- und Kunstangeboten gefüllt – jetzt ist auch der Urban-Sketching-Workshop drin.

Anmeldungen (Kursnummer 20W-KR03) werden bis zum 31. August entgegen genommen. Sie sind über das Anmeldeformular online oder per E-Mail an kunstschule@monheim.de möglich.