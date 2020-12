Die weihnachtliche Beleuchtung in Monheim ist angeknipst: In den Bäumen an der Krischerstraße und am Alten Markt hängen rund 150 leuchtende Sterne, an den Laternen in der Innenstadt strahlen mehr als 60 Sternenschweife.

Am Ernst-Reuter-Platz leuchten 19 Laternen, rund 50 Sterne und Kugeln hängen in fünf Platanen, und in acht Bäumen wachsen Lichterketten mit. Die Elemente bestehen zu 100 Prozent aus Biowerkstoffen, sind recycelbar und wirken auch bei Tageslicht.

Vier 3D-Kerzen und rund 60 LED-Bögen mit Sternen werden an der Baumberger Hauptstraße von Ehrenamtlichen installiert.