Stabschrecken, tropische Käfer, Zwerg-Asseln und Riesen-Schnecken krabbeln am Samstag, 7. März, in die städtische Bibliothek. Von 10 bis 13 Uhr organisiert Naturpädagoge Frank Gennes von der Monheimer Artenschutz-Initiative MOA an der Tempelhofer Straße 13 eine interaktive Ausstellung.

Der tropische Regenwald ist ein einzigartiger Lebensraum. Immer feucht, immer warm und oft sehr dunkel bietet er eine Heimat für unzählige Tiere, Pflanzen und Pilze. Frank Gennes erklärt, wie das Ökosystem funktioniert und wie man den Regenwald schützen kann. Das Angebot richtet sich an alle interessierten Kinder und ist kostenfrei. Wer möchte, kann einige Insekten auch anfassen. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an bibliothek@monheim.deunter oder unter Telefon (02173) 9514130.