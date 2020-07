Zum Tag der Imkerei wurde der neue Schaubienenkasten auf der Rheinwiesen-Farm eingeweiht. Auch die Bevölkerung war eingeladen, um sich ein Bild von der sichtbaren Artenvielfalt auf dem Farm-Gelände machen zu können.

Das wunderbare Tubuku-Bienen-Kunstwerk, das schon am Vortag durch die beiden Monheimer Künstler Jaroslaw Masztalerz und Alex Weigandt entstand, wurde im Laufe des Samstages im Detail noch erweitert. Die Farm-Gäste konnten so die Live-Painting-Performance verfolgen und natürlich auch Fragen stellen. „Wir freuen uns das ehrenamtliche Farm-Projekt mit unserem Beitrag unterstützen zu können“, erklärt Alex Weigandt in den Social-Media-Postings.

Um 11 Uhr begann die VIP-Veranstaltung zur Einweihung des Schaubienenkastens. Eingeladen waren Unterstützer, Multiplikatoren, Kooperationspartner und politische Vertreter der Stadt Monheim, vom Kreis Mettmann und der Landesregierung NRW. Der Einladung gefolgt waren Dr. Dietzel, Abteilungsleiter vom Referat für Landwirtschaft, Gartenbau, Ländliche Räume des NRW-Ministeriums, sowie Landrat Thomas Hendele vom Kreis Mettmann. Beide sprachen ein Grußwort.

Wertschätzung für Naturschutzprojekt

Der Nabu NRW wurde durch Sarah Bölke und Nabu Monheim durch Heinfried Grote vertreten. Mit dabei waren auch Ludwig Lang, Vorsitzender vom Imkerverein Langenfeld, Dr. Sascha Eilmus und Alexander Dernbach von der Offenland Stiftung Leverkusen, sowie Josef Lambertz vom Verein für Landschaftsschutz in Monheim.

Von den politischen Vertretern der Stadt Monheim sind Manfred Poell und Alexandra von der Heiden von den Grünen, Jens Geyer und Alexander Schumacher von der SPD, Ulrich Anhut als Ehrenvorsitzender der FDP und Markus Gronauer und Lars van der Bijl von der CDU der Einladung gefolgt. „Das so viele Vertreter von Institutionen, Parteien und Vereinen gekommen sind, damit habe ich nicht gerechnet, zeigt aber glaube ich, den Zeitgeist und die Wertschätzung für unser Naturschutzprojekt“, freut sich Detlev Garn Initiator und Gründer des Fördervereins Rheinwiesen-Farm Monheim-Baumberg.

Nach der kurzen Begrüßung von Detlev Garn betonten Dr. Dietzel und Landrat Thomas Hendele in ihren Grußworten die Bedeutung der Honigbiene für die Bestäubungsleistung, die Wichtigkeit vielfältiger Naturschutzmaßnahmen in NRW und im Kreis Mettmann und im besonderen das außerordentliche Engagement für das Rheinwiesen-Farm-Projekt.

Schaubienenkasten präsentiert

Danach führte Detlev Garn die Gäste zum Standort des Schaubienenkastens. Im großem Kreis resümierte Detlev Garn die Arbeiten der ersten drei Jahre des Projektes, dankte den vielen Farm-Helfern, die aktiv oder auch im Hintergrund unterstützen. Mit dem Entfernen des Vorhanges und dem Öffnen der Seitentür wurde der Schaubienenkasten präsentiert. Anschließend wurden in einem Rundgang einige der ökologischen Highlights der Farm gezeigt und erläutert, wie die Streuobstbäume, die Sandbienenfelder, die Dost-Schmetterlingswiese und das Bienenbiotop am Bienenstand.

Mehr Besucher als 2019

Knapp 70 Personen informierten sich über den Natur- und Bienenlehrpfad oder über die fachlichen Führungen über die vielen Naturschutzprojekte der Rheinwiesen-Farm. Trotz der Corona-Auflagen wurde die Besucheranzahl im Vergleich zum Besuchertag 2019 mehr als verdoppelt.

Erfreulich ist auch das Kritiker des Farm-Projektes, die nur vom Wegesrand das Gelände beobachtet haben, jetzt ein positives Bild mitnehmen konnten, denn viele wertvolle Schmetterlings- und Wildbienenflächen können nur durch einen Besuch vor Ort erkannt oder entsprechend erläutert werden.

Da sich das gemeinnützige Projekt über Spenden finanziert, durfte ein Spendensparschwein in Form eines Bienenkorbes nicht fehlen. Über den Tag verteilt kamen so viele Spenden in den Korb, dass zumindest die Kosten der Veranstaltung bezahlt werden konnten. Für 5 Euro konnte man außerdem ein Honigglas der Rheinwiesen-Farm Honigbienen käuflich erwerben. Der Erlös des Honigverkaufs geht direkt auf das Konto des Fördervereins Rheinwiesen-Farm Monheim-Baumberg. Zukünftig wird der Farm-Honig im Teehaus am Rathaus verkauft.

Infos zur Rheinwiesen Farm

Der Förderverein der Rheinwiesen Farm schafft auf dem Wiesengelände Naturerfahrungsräume, um die bunte Artenvielfalt für Erwachsene und für Kinder erlebbar zu machen, außerschulische Lernorte anbieten und ökologische Zusammenhänge vermitteln zu können. "Wenn man gezielt Menschen für den Erhalt der Artenvielfalt gewinnen möchte und die Wertschätzung für die Natur steigern möchte, muss man bei Kindern ansetzen. Kinder sind frei von Vorurteilen und lassen sich für erlebbare Natur schnell begeistern", erläutert Detlef Garn.

Die Rheinwiesen-Farm hat keine Stellplätze für PKWs, daher wird die Anreise mit dem Fahrrad, zu Fuß oder dem ÖPNV (Linie 777 & 789 Haltestelle Deichstraße) empfohlen. Öffentliche Parkplätze gibt es in Parkbuchten der Sandstraße (dann noch 300 Meter zu Fuß), dem Parkplatz Aalschokker (noch 400 Meter zu Fuß) und dem Wanderparkplatz Am Kielsgraben (noch 400 Meter zu Fuß).