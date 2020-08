Mit rund 94 Prozent der Stimmen haben die Mitglieder des CDU-Stadtverbandes Monheim am Rhein Lars van der Bijl zu ihrem Bürgermeisterkandidaten gewählt und ihn auch als ihren Spitzenkandidaten auf Platz eins der Reserveliste gesetzt. Platz zwei und drei belegen Markus Gronauer und Dr. Angela Linhart.

In den Baumberger Wahlbezirken Kandidieren Heinz-Jürgen Goldmann (6010), Markus Gronauer (6020), Juliane Guyens (6030), Radojka Kamps (6040), Nicole Haering (6050), Peter Raabe (6060), Peter Werner (6070) und Elisabeth Raabe (6080) für den Stadtrat.

In Monheim treten Thomas Kehlinger (6090), Lina Schlupp (6100), Jasmin Rohner-Klei (6110), Heike Klenner (6120), Gabriele Hackel (6130), Sara Anhäuser (6140), Michael Nagy (6150), Roger Vocke (6160), Markus Maiorano (6170), Jürgen Binder (6180), Detlef Thedieck (6190) und Dr. Angela Linhart (6200) für den Stadtrat an. Gleichzeitig mit dem Stadtrat wird auch der Integrationsrat neu gewählt. Für die Liste der CDU treten hier Lina Schlupp, Markus Majorano, Sebastian Binder, Radojka Kamps und Roman Lang an.

In den drei Kreistagswahlbezirken, die sich von Nord nach Süd über das Monheimer Stadtgebiet verteilen, kandidieren Peter Werner im Bezirk 17, Gerd Lohmann im Bezirk 18 und Roman Lang im Bezirk 19.

Thomas Hendele, Landrat des Kreises Mettmann, kandidiert erneut für dieses Amt.