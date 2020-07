Zahlreiche engagierte Bürgerinnen und Bürger haben sich nach einem Aufruf der Stadt Monheim als Helferinnen und Helfer für die Kommunal- und Integrationsratswahl gemeldet. Der Andrang war so groß, dass nun alle Plätze in den Wahllokalen besetzt sind und sogar noch eine Personalreserve vorhanden ist.

„Für das große Engagement möchten wir uns bei allen bedanken“, erklärt Sabine Brauers vom städtischen Wahlbüro. Alle Helferinnen und Helfer, die am 13. September in einem der 31 Wahllokale im Einsatz sind, erhalten in Kürze eine entsprechende Benachrichtigung.