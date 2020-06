Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft ist Monheim die lebenswerteste Stadt in NRW. Bewertet nach 17 Indikatoren aus den Bereichen Wirtschaft, Arbeiten, Wohnen und Lebensqualität landet Monheim im Niveau-Ranking auf Platz 1.

„Die Stadt zeichnet sich durch hervorragende wirtschaftliche Bedingungen mit dem NRW-weit niedrigsten Gewerbesteuerhebesatz sowie der höchsten gemeindlichen Steuerkraft aus. Zudem bietet die umfangreiche Versorgung mit schnellen Breitbandanschlüssen beste Voraussetzungen für Unternehmen“, heißt es in der Studie.

Das Institut der deutschen Wirtschaft wurde von der Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen beauftragt, ein Kommunalranking für alle 396 Kommunen in NRW zu erstellen. Im Bereich Wirtschaft spielen Breitbandversorgung, Gewerbesteuerhebesätze, gemeindliche Steuerkraft und Patentanmeldungen eine Rolle. Im Bereich Arbeiten geht es um Arbeitsplatzversorgung, die Beschäftigungsrate von Frauen sowie das Verhältnis von Zu- und Fortzügen. Für den Bereich Wohnen sind neben der Breitbandversorgung auch die Anzahl der Baugenehmigungen, Wohnungsneubauten und die verfügbaren Wohnflächen von Bedeutung. Ausschlaggebend für die Bewertung der Lebensqualität sind in der Studie die Faktoren Kaufkraft, Zu- und Fortzüge, Altersquotient, PKW-Fahrzeit zur nächsten Autobahn, der Anteil der naturnahen Flächen und die Arztpraxen-Dichte. Nach Bewertung dieser 17 Indikatoren schneidet Monheim NRW am besten ab. Bürgermeister Daniel Zimmermann freut sich über das Ergebnis, erklärt aber: „In der Studie geht es vor allem um die Orte als Wirtschaftsstandort, Aspekte wie die Hauptstadt für Kinder oder Kunst und Kultur werden gar nicht bewertet – auch diese Bereiche wollen wir aber weiterhin ausbauen.“

Bayern vorn

Im Rahmen der Studie hat das Institut deutschlandweit mehr als 10.000 Gemeinden untersucht, um die NRW-Kommunen auch mit Gemeinden anderer Bundesländer vergleichen zu können. Mit Rang 132 im Deutschland-Ranking verpasst Monheim einen absoluten Spitzenplatz – unter den besten 100 Kommunen sind 45 bayerische Kommunen, aber keine einzige aus NRW. „Das wirft ein Schlaglicht darauf, dass wir hier in NRW ein großes Wettbewerbsproblem haben, da sind wir im Vergleich mit anderen Bundesländern noch nicht konkurrenzfähig“, resümiert Daniel Zimmermann.