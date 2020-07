Am Freitag, 17. Juli, lädt die CDU Monheim um 19 Uhr alle interessierten Bürger zu ihrem Polit-Talk ins Bürgerhaus Baumberg, Humboldtstraße 8, ein.

Der Eigentümer der Rewe-Liegenschaft an der Straße Am Sportplatz hat Pläne diese weiterzuentwickeln, um auch für die Zukunft ein attraktiver Standort der dezentralen Nahversorgung zu bleiben. Diese privatwirtschaftlichen Investitionspläne lehnt Bürgermeister Zimmermann ab und will stattdessen diesen Standort perspektivisch mit verdichteter Wohnbebauung und eingeschränkten Einkaufsmöglichkeiten anderweitig nutzen.

Fragen an die Kandidaten

"Im Rahmen der Veranstaltung wird der Eigentümer seine Investitionspläne persönlich vorstellen und erläutern. Dem werden wir kurz den aktuell vorliegenden städtebaulichen Entwurf der Verwaltung gegenüberstellen", erklärt Peter Raabe von der CDU. Darüber hinaus besteht an diesem Abend die Gelegenheit die Kandidaten für den Stadtrat aus den Baumberger Wahlbezirken kennen zu lernen.